Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
22°C
22.4° 20.6°
3 BF
66%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
15.5° 13.1°
5 BF
79%
Πάτρα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.4° 19.0°
1 BF
84%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
88%
Αλεξανδρούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
15°C
14.9° 14.9°
3 BF
94%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
14°C
13.7° 13.7°
1 BF
82%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
8°C
8.4° 8.4°
4 BF
87%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.8° 17.8°
1 BF
92%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.4° 20.5°
1 BF
73%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.4°
2 BF
72%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
83%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.4° 15.4°
5 BF
85%
Κεφαλονιά
Ψιχάλες μικρής έντασης
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
94%
Λάρισα
Θύελλα με ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
3 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
19.5° 17.2°
1 BF
91%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.7° 21.8°
3 BF
79%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
21.6° 20.8°
3 BF
77%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
14.4° 14.3°
1 BF
94%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
13.1° 13.1°
2 BF
79%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
11°C
10.7° 10.7°
2 BF
88%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 04 Νοεμβρίου, 2025
ceo
eurokinissi

Ορίστηκε μεταβατικός CEO στα ΕΛΤΑ μετά το φιάσκο και την παραίτηση UPD

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr

Mεταβατικός διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ ορίστηκε από το υπερταμείο ο Μάριος Τέμπος, λίγες ώρες μετά το κυβερνητικό φιάσκο και την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα.

Ο μεταβατικός CEO είναι στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και μέχρι πρότινος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. 

Μετά τα απανωτά αδειάσματα από την κυβέρνηση και την εκρηκτική τηλεδιάσκεψη με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που φανέρωσε το εσωκομματικό ρήγμα, η παραίτηση Σκλήκα ήταν μονόδρομος. 

Εντωμεταξύ, η παραίτηση Σκλήκα από τη θέση CEO έδωσε την ευκαιρία στην κυβερνητική πλειοψηφία να γλιτώσει από το σημερινό σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, καθώς η συνεδρίαση αναβλήθηκε. Το Μαξίμου ξέφυγε επίσης και από τυχόν νέα «γαλάζια» πυρά. Υπενθυμίζεται πως χθες, στην εκρηκτική τηλεδιάσκεψη της ΚΟ, οι γαλάζιοι ζητούσαν παραιτήσεις. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ορίστηκε μεταβατικός CEO στα ΕΛΤΑ μετά το φιάσκο και την παραίτηση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual