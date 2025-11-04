Ορίστηκε μεταβατικός CEO στα ΕΛΤΑ μετά το φιάσκο και την παραίτηση

Mεταβατικός διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ ορίστηκε από το υπερταμείο ο Μάριος Τέμπος, λίγες ώρες μετά το κυβερνητικό φιάσκο και την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα.
Ο μεταβατικός CEO είναι στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και μέχρι πρότινος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.
Μετά τα απανωτά αδειάσματα από την κυβέρνηση και την εκρηκτική τηλεδιάσκεψη με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που φανέρωσε το εσωκομματικό ρήγμα, η παραίτηση Σκλήκα ήταν μονόδρομος.
Εντωμεταξύ, η παραίτηση Σκλήκα από τη θέση CEO έδωσε την ευκαιρία στην κυβερνητική πλειοψηφία να γλιτώσει από το σημερινό σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, καθώς η συνεδρίαση αναβλήθηκε. Το Μαξίμου ξέφυγε επίσης και από τυχόν νέα «γαλάζια» πυρά. Υπενθυμίζεται πως χθες, στην εκρηκτική τηλεδιάσκεψη της ΚΟ, οι γαλάζιοι ζητούσαν παραιτήσεις.
