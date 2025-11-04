«Απόβαση» των αγροτών στην πρωτεύουσα την ερχόμενη Τρίτη

Ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κλάδος βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τα κυβερνητικά τερτίπια, με αποτέλεσμα η οργή να ξεχειλίζει • Θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πορεία προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι επιστρέφουν στην Αθήνα λίγους μόλις μήνες μετά τις μαζικές τους κινητοποιήσεις τον περασμένο χειμώνα, με φόντο την σκανδαλάρα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων και τον θάνατο που σκορπά στα ζωντανά τους η ευλογιά.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) οργανώσεις αγροτών και αγροτικοί σύλλογοι της χώρας αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν πανελλαδικό συλλαλητήριο έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την ερχόμενη Τρίτη.

Μετά το συλλαλητήριο, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου, όπως αναφέρεται σε σχετικό κάλεσμα, να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών.

Υπενθυμίζεται πως ο αγροτικός κόσμος είχε «ζεστάνει τις μηχανές του» τις τελευταίες μέρες, καθώς στην Κρήτη πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τρεις μέρες, ενώ στην Κομοτηνή σημειώθηκε Πανθρακική κινητοποίηση.