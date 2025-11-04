«Απόβαση» των αγροτών στην πρωτεύουσα την ερχόμενη Τρίτη

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι επιστρέφουν στην Αθήνα λίγους μόλις μήνες μετά τις μαζικές τους κινητοποιήσεις τον περασμένο χειμώνα, με φόντο την σκανδαλάρα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων και τον θάνατο που σκορπά στα ζωντανά τους η ευλογιά.
Συγκεκριμένα, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) οργανώσεις αγροτών και αγροτικοί σύλλογοι της χώρας αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν πανελλαδικό συλλαλητήριο έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την ερχόμενη Τρίτη.
Μετά το συλλαλητήριο, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου, όπως αναφέρεται σε σχετικό κάλεσμα, να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών.
Υπενθυμίζεται πως ο αγροτικός κόσμος είχε «ζεστάνει τις μηχανές του» τις τελευταίες μέρες, καθώς στην Κρήτη πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τρεις μέρες, ενώ στην Κομοτηνή σημειώθηκε Πανθρακική κινητοποίηση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη – συντονιστική συνάντηση εκπροσώπων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, με στόχο τη συζήτηση των λεπτομερειών για το πανελλαδικό συλλαλητήριο που αποφασίστηκε κατά την ανοιχτή σύσκεψη της ΕΘΕΑΣ την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, σχετικά με τα συνεχιζόμενα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροκτηνοτροφικό τομέα.
Η διαμαρτυρία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, παραγωγών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.
Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών.
Οι άξονες της διαμαρτυρίας είναι οι εξής δύο, με όσα συνεπάγονται:
- οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων
- η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς
Με τη δράση αυτή, ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος επιδιώκει να αναδείξει τα δίκαια αιτήματά του και να απαιτήσει ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα».
