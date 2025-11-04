Αθήνα, 22°C
Τρίτη, 04 Νοεμβρίου, 2025
ΠΑΔΑ
Τετάρτη 5/11, ΠΑΔΑ

Εκδήλωση της Επιτροπής Αλληλεγγύης: Οξυγόνο και Δικαιοσύνη στους αγώνες μας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
«Δικαίωση των 57 νεκρών στο έγκλημα των Τεμπών. Μη θρηνήσουμε άλλα θύματα στο βωμό του κέρδους».

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι διοργανώνει εκδήλωση αύριο, Τετάρτη στις 3:30 το μεσημέρι στο ΠΑΔΑ, με σκοπό να αναδείξει την ανάγκη της παραμονής σε εγρήγορση γύρω από τον αγώνα να μη σπάσει η συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών. Παράλληλα, δηλώνουν ότι είναι ανάγκη «να ακυρώσουμε στην πράξη την πρόσφατη επικίνδυνη τροπολογία της κυβέρνησης» για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Ομιλητές θα είναι οι:

  • Βασίλης Χατζηχαραλάμπους (μέλος Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023)
  • Χάρης Φιλίππου (Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι)
  • Τάσος Παναγόπουλος (φοιτητής ΠΑΔΑ, Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη)

Η Επιτροπή σημειώνει μεταξύ άλλων:

«Η κυβέρνηση, μετά από τη σημαντική ήττα που της επέβαλε ο αγώνας του Π. Ρούτσι και όλης της κοινωνίας, ψήφισε με θράσος την αισχρή τροπολογία για απαγόρευση συγκεντρώσεων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Έτσι το υπουργείο Άμυνας, δηλαδή ο στρατός, αναλαμβάνει την "ευθύνη" γι’ αυτό το μνημείο. Είναι μια απέλπιδα αλλά και επικίνδυνη κίνηση μιας κυβέρνησης που έχει φθαρεί. Ο νικηφόρος αγώνας του πατέρα και εργαζόμενου διανομέα Π. Ρούτσι ράγισε το σιδερένιο φράχτη κυβέρνησης – "ανεξάρτητης" δικαιοσύνης, και τους αναγκάζει να τα παίξουν "όλα για όλα".

Ο μόνος τρόπος να σπάσει η συγκάλυψη είναι με αγώνες στο δρόμο. Παλεύουμε για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα στο βωμό του κέρδους. Καθώς και για την δικαίωση των 57 νεκρών στο έγκλημα των Τεμπών. Εργαζόμενοι, νέοι, φτωχοί, όλοι εμείς που απαιτούμε "Οξυγόνο" και "Δικαιοσύνη", που δεν αντέχουμε άλλο το καθεστώς συγκάλυψης, ακρίβειας, φτώχειας, 13ωρου, πολέμου, καταστολής… ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ με ενότητα και αγώνα μέχρι τέλους».

► Πληροφορίες εκδήλωσης:

Τετάρτη 5/11, 3:30 μεσημέρι, ΠΑΔΑ

Πανεπιστημιούπολη 1 (Αιγάλεω, στ. Μετρό Αγ. Μαρίνα), Κ8 αίθουσα 001

