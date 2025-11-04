Φίλια και αλλότρια βέλη εν όψει συνεδρίου

Ενδοπαραταξιακό «μέτωπο» ξεσπά στην πλειοψηφία της ΚΕΔΕ μόλις τρεις ημέρες πριν από το συνέδριό της. Και μάλιστα η αντιπαράθεση γεννάται στο υψηλότερο επίπεδο: μεταξύ α’ αντιπροέδρου και προέδρου. Αιτία, η οικονομική κατάσταση των δήμων και αφορμή, η πρόσφατη επίσκεψη της Ενωσης στο γραφείο του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Ο α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, καταγγέλλει ως «παραπειστική» την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ενωση μετά τη συνάντηση. «Η θετική εκτίμηση που εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Κυρίζογλου, για το αποτέλεσμα της συνάντησης δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα», αναφέρει σε χθεσινή ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Οπως είχε γράψει η «Εφ.Συν.», στην εν λόγω συνάντηση το υπουργείο δεν ανταποκρίθηκε σε κανένα αίτημα της ΚΕΔΕ για ουσιαστική οικονομική τόνωση των δήμων, παρά μόνο παρείχε υποσχέσεις για επιμέρους ζητήματα (βλ.»Εφ.Συν.», 30/10: «Ζήτησαν απόδοση έκτακτων πόρων, εισέπραξαν αρνήσεις και μερικά “θα”»). Παρά τις αρνήσεις αυτές, η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ μιλούσε για «σημαντικά βήματα υπέρ των Δήμων». Στον αντίποδα, ο κ. Κωνσταντέλλος αντιτείνει ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν μόνο εκκρεμότητες. Μεταξύ άλλων:

● Στην απόδοση του 60% των εσόδων από αιγιαλούς, υπάρχει «νομοθετική δέσμευση του υπουργείου», αλλά τα χρήματα «δεν έχουν αποδοθεί ακόμη», εξηγεί ο κ. Κωνσταντέλλος,

● Οι τρεις έκτακτες δόσεις ΚΑΠ (κρατική χρηματοδότηση), ύψους 468 εκατ. ευρώ, «δεν δόθηκαν».

● Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ με 200 εκατ. ευρώ «εκκρεμεί».

● Αναφορικά με την έκτακτη επιχορήγηση των επιπλέον 100 εκατ. ευρώ, «μας ξαναδίνουν πόρους που ήδη έχουν προβλεφθεί» στον κρατικό προϋπολογισμό, σχολιάζει σκωπτικά ο κ. Κωνσταντέλλος.

«Φωτοβολίδες»

Στο «διά ταύτα» ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης αναφέρει ότι η θετική εκτίμηση του κ. Κυρίζογλου για το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον υπουργό Οικονομικών «πηγάζει κυρίως από διοικητικές δεσμεύσεις, αόριστες γενικολογίες, ευχολόγια και υποσχέσεις». Και συμπληρώνει αιχμηρά ότι για να παραμείνει βιώσιμη σήμερα η Αυτοδιοίκηση, «χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ουσιαστική χρηματοδότηση και θεσμικές λύσεις, όχι επικοινωνιακές εξαγγελίες και φωτοβολίδες».

Ολα αυτά εν όψει του κρίσιμου συνεδρίου της ΚΕΔΕ που ξεκινάει την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, στην Αλεξανδρούπολη. Τα οικονομικά ζητήματα είναι μεγάλα και κρίσιμα, αν ληφθεί υπόψη ότι έχουν υπάρξει προειδοποιήσεις προς την κυβέρνηση για σοβαρό κίνδυνο να αυξηθούν οι ελλειμματικοί δήμοι που δεν μπορούν να κλείσουν προϋπολογισμό και να είναι ακόμη περισσότεροι οι δήμοι που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος, με βασική αιτία τις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος.

Πέραν του «καυτού» οικονομικού πεδίου, οι δήμοι είναι αντιμέτωποι με μια «ολοένα και πιο επιθετική» -όπως υπογραμμίζει η παράταξη της αντιπολίτευσης της ΚΕΔΕ- κυβερνητική πολιτική, που αφαιρεί από την Αυτοδιοίκηση πόρους (όπως τα περίπου 50 εκατ. ευρώ από τα πρόστιμα του ΚΟΚ, που παραδίδονται σε... Ταμεία Ενστόλων) αλλά και αρμοδιότητες (όπως οι Πολεοδομίες). Επιπλέον, για δημάρχους περιφερειακών πόλεων το προωθούμενο μαζικό κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ αποτελεί το «κερασάκι της κυβερνητικής τούρτας». Ηδη η παράταξη της οποίας ηγείται ο Χάρης Δούκας στο επικείμενο συνέδριο ετοιμάζεται να σηκώσει πολύ ψηλά το πλαίσιο διεκδικήσεων αλλά και τους τόνους απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Εχει ήδη εκτοξεύσει πυρά προς την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ για «εικονικές ομοφωνίες σούπας», δείχνοντας ότι θα είναι πολύ σκληρή η κριτική της και ότι δεν έχει καμία διάθεση υποχώρησης από το διεκδικητικό της πλαίσιο.

Θα αποτελέσει, άραγε, η Αλεξανδρούπολη πεδίο μεγαλύτερων αυτοδιοικητικών συγκλίσεων ενάντια στην κυβερνητική πολιτική; Η απάντηση θα δοθεί στις τριήμερες εργασίες του συνεδρίου. Ενα πρώτο κλίμα θα φανεί στη συνεδρίαση του αυριανού Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ (18.00). Θα συζητηθούν η αφαίρεση των εσόδων από τα πρόστιμα του ΚΟΚ και το μεγάλο θέμα των ΕΛΤΑ. Σε αμφότερα τα θέματα η Ενωση έχει μεν αντιδράσει με σφοδρό τρόπο (ζητά απόσυρση του νομοσχεδίου και ανάκληση της απόφασης για τα ΕΛΤΑ), αλλά όλοι θα έχουν το βλέμμα στις... διατυπώσεις.