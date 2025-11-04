Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
23.7° 20.8°
2 BF
75%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
16.0° 14.2°
5 BF
77%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
21.0° 19.9°
2 BF
70%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
72%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
79%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
9°C
9.4° 9.4°
4 BF
93%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.8° 19.8°
2 BF
77%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.6° 22.8°
2 BF
64%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.9° 20.5°
2 BF
65%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
2 BF
60%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.4° 18.4°
5 BF
81%
Κεφαλονιά
Θύελλα
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
88%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
64%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
22.2° 20.1°
2 BF
75%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.3° 23.8°
3 BF
75%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
24.4° 22.8°
2 BF
60%
Καβάλα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
15°C
15.5° 14.3°
3 BF
93%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
13.6° 13.6°
2 BF
85%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
12°C
11.9° 11.9°
0 BF
87%
Τρίτη, 04 Νοεμβρίου, 2025
Πειραιάς ρύπανση

Θαλάσσια ρύπανση στο αγυκροβόλιο του Πειραιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr

Θαλάσσια ρύπανση, έκτασης περίπου πενήντα τετραγωνικών μέτρων, σημειώθηκε στο αγκυροβόλιο του Πειραιά, λόγω υπερχείλισης δεξαμενής, κατά τη διαδικασία εφοδιασμού με καύσιμα φορτηγού πλοίου, σημαίας Τόνγκο, από μέλη του πληρώματος.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου και σύμφωνα με την Λιμενική Αρχή  Κερατσινίου αμέσως, ενημερώθηκε ιδιωτική αντιρρυπαντική εταιρεία για την αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α' μηχανικός του πλοίου για παράβαση του άρθρου 3 του Ν. 743/77, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 ''περί προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος'', ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

