Θαλάσσια ρύπανση στο αγυκροβόλιο του Πειραιά

Θαλάσσια ρύπανση, έκτασης περίπου πενήντα τετραγωνικών μέτρων, σημειώθηκε στο αγκυροβόλιο του Πειραιά, λόγω υπερχείλισης δεξαμενής, κατά τη διαδικασία εφοδιασμού με καύσιμα φορτηγού πλοίου, σημαίας Τόνγκο, από μέλη του πληρώματος.
Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου και σύμφωνα με την Λιμενική Αρχή Κερατσινίου αμέσως, ενημερώθηκε ιδιωτική αντιρρυπαντική εταιρεία για την αντιμετώπιση της ρύπανσης.
Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α' μηχανικός του πλοίου για παράβαση του άρθρου 3 του Ν. 743/77, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 ''περί προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος'', ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.
