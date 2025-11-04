Ακινητοποιήθηκε τρένο δύο φορές λόγω βλάβης - Πολύωρη ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα, με 150 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης λόγω βλάβης, και μάλιστα δύο φορές.
Η πρώτη στάση έγινε στον σταθμό της Κατερίνης, όπου η βλάβη αντιμετωπίστηκε προσωρινά από το προσωπικό της Hellenic Train και το τρένο ξεκίνησε ξανά με καθυστέρηση. Η δεύτερη ακινητοποίηση σημειώθηκε στις 8:10 στον σταθμό της Λεπτοκαρυάς.
Άμεσα αναχώρησε εφεδρική μηχανή από τη Λάρισα, ενώ προσωπικό ελιγμών στάλθηκε στους σταθμούς Λεπτοκαρυάς και Νέων Πόρων για έκτακτες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας. Τελικά, το τρένο συνέχισε το ταξίδι του με καθυστέρηση 143 λεπτών. Οκτώ επιβάτες προτίμησαν να συνεχίσουν με λεωφορείο που δρομολόγησε η εταιρεία.
Η ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας σε μονής γραμμής τμήμα (Λιτόχωρο – Νέοι Πόροι) επηρέασε και άλλα δρομολόγια: η αμαξοστοιχία 1592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) καθυστέρησε 69 λεπτά και η 1593 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) 45 λεπτά.
Η ανακοίνωση της Hellenic Train
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 150 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε αρχικά στον σταθμό της Κατερίνης, λόγω τεχνικής βλάβης, η οποία αντιμετωπίστηκε προσωρινά από το προσωπικό της Hellenic Train, επιτρέποντας την επανεκκίνησή της με καθυστέρηση.
Ωστόσο, στη συνέχεια της διαδρομής, η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε εκ νέου στις 8:10 στον σταθμό της Λεπτοκαρυάς.
Άμεσα αναχώρησε από τη Λάρισα εφεδρική μηχανή, προκειμένου να αντικαταστήσει τη μηχανή της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας.
Με παρέμβαση του Διαχειριστή Υποδομής εστάλη προσωπικό ελιγμών στους Σταθμούς Λεπτοκαρυάς και Νέων Πόρων, προκειμένου να προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας.
Η αμαξοστοιχία IC51 αναχώρησε από την Λεπτοκαρυά με 143 λεπτά καθυστέρησης, ενώ 8 επιβάτες επέλεξαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με λεωφορείο που είχε ήδη δρομολογήσει η Hellenic Train για την εξυπηρέτησή τους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, πραγματοποιώντας συνεχείς ενημερώσεις για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ προσφέρθηκαν νερά και σνακ.
Λόγω της ακινητοποίησης της αμαξοστοιχίας IC51 σε μονής γραμμής κυκλοφορίας στο τμήμα Λιτόχωρο – Νέοι Πόροι, όπου εκτελούνται εργασίες αναβάθμισης της υποδομής, επηρεάστηκαν τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) και 1593 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα).
Συγκεκριμένα, η αμαξοστοιχία 1592 παρέμεινε στους Νέους Πόρους για 69 λεπτά, ενώ η 1593 στο Λιτόχωρο για 45 λεπτά.
