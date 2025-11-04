Ακινητοποιήθηκε τρένο δύο φορές λόγω βλάβης - Πολύωρη ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Πολύωρη καθυστέρηση σε αμαξοστοιχία της Hellenic Train με 150 επιβάτες • Εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα • Η ανακοίνωση της εταιρείας

Τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα, με 150 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης λόγω βλάβης, και μάλιστα δύο φορές.

Η πρώτη στάση έγινε στον σταθμό της Κατερίνης, όπου η βλάβη αντιμετωπίστηκε προσωρινά από το προσωπικό της Hellenic Train και το τρένο ξεκίνησε ξανά με καθυστέρηση. Η δεύτερη ακινητοποίηση σημειώθηκε στις 8:10 στον σταθμό της Λεπτοκαρυάς.

Άμεσα αναχώρησε εφεδρική μηχανή από τη Λάρισα, ενώ προσωπικό ελιγμών στάλθηκε στους σταθμούς Λεπτοκαρυάς και Νέων Πόρων για έκτακτες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας. Τελικά, το τρένο συνέχισε το ταξίδι του με καθυστέρηση 143 λεπτών. Οκτώ επιβάτες προτίμησαν να συνεχίσουν με λεωφορείο που δρομολόγησε η εταιρεία.

Η ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας σε μονής γραμμής τμήμα (Λιτόχωρο – Νέοι Πόροι) επηρέασε και άλλα δρομολόγια: η αμαξοστοιχία 1592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) καθυστέρησε 69 λεπτά και η 1593 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) 45 λεπτά.