Όχι Ισραηλινοί στρατιώτες στη Σούδα - Διαμαρτυρία στο λιμάνι με το «βλέμμα» των ΜΑΤ

Εν μέσω αντιδράσεων τοπικών οργανώσεων, σωματείων και αλληλέγγυων έφτασε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο, Crown Iris που σουλάτσαρε όλο το καλοκαίρι στη χώρα με το πράσινο φως της κυβέρνησης, αντιμετωπίζοντας οργισμένες αντιδράσεις σε όποιο λιμάνι προσπαθούσε να επιβιβαστεί.

Το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρει 2.000 επιβάτες, ανάμεσά τους και στρατιώτες του IDF, ενώ είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι, κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας και με την προκλητική παρουσία των ΜΑΤ.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούν πανό με συνθήματα κατά του Ισραήλ που γράφουν: «Ανεπιθύμητοι οι Ισραηλινοί στρατιώτες», «Καμία γωνιά του κόσμου δεν είναι ελεύθερη χωρίς ελεύθερη Παλαιστίνη», ενώ ανεμίζει η παλαιστινιακή σημαία.

Στις 12.00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί δεύτερη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Παλιό Λιμάνι.

→ Δείτε φωτογραφίες από το λιμάνι της Σούδας:

