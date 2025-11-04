Όχι Ισραηλινοί στρατιώτες στη Σούδα - Διαμαρτυρία στο λιμάνι με το «βλέμμα» των ΜΑΤ

Εν μέσω αντιδράσεων τοπικών οργανώσεων, σωματείων και αλληλέγγυων έφτασε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο, Crown Iris που σουλάτσαρε όλο το καλοκαίρι στη χώρα με το πράσινο φως της κυβέρνησης, αντιμετωπίζοντας οργισμένες αντιδράσεις σε όποιο λιμάνι προσπαθούσε να επιβιβαστεί.
Το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρει 2.000 επιβάτες, ανάμεσά τους και στρατιώτες του IDF, ενώ είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι, κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας και με την προκλητική παρουσία των ΜΑΤ.
Οι συγκεντρωμένοι κρατούν πανό με συνθήματα κατά του Ισραήλ που γράφουν: «Ανεπιθύμητοι οι Ισραηλινοί στρατιώτες», «Καμία γωνιά του κόσμου δεν είναι ελεύθερη χωρίς ελεύθερη Παλαιστίνη», ενώ ανεμίζει η παλαιστινιακή σημαία.
Στις 12.00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί δεύτερη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Παλιό Λιμάνι.
→ Δείτε φωτογραφίες από το λιμάνι της Σούδας:
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας