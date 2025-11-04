Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
22.3° 20.6°
1 BF
85%
Θεσσαλονίκη
Ψιχάλες μικρής έντασης
17°C
17.8° 15.4°
2 BF
85%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 19.0°
1 BF
71%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
82%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
15°C
14.8° 14.8°
1 BF
91%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
12°C
11.6° 11.6°
2 BF
91%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.5° 18.5°
1 BF
84%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
24.9° 21.8°
1 BF
46%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.9° 18.8°
0 BF
74%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
83%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.9° 19.9°
4 BF
86%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
94%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.7° 15.7°
2 BF
84%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.7° 20.5°
1 BF
75%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.7° 21.8°
2 BF
85%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
22°C
22.2° 22.2°
1 BF
74%
Καβάλα
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
15°C
15.5° 15.3°
3 BF
92%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
13.1° 13.1°
2 BF
98%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
93%
Τρίτη, 04 Νοεμβρίου, 2025
Τρόλεϊ φωτιά

Πυρκαγιά σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας

Σημαντικές καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Σοφίας • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Αναστάτωση το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε τρόλεϊ στην λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Κερασούντος προς Κηφισιά, απέναντι από την πλατεία Μαβίλη.

Η πυροσβεστική βρέθηκε άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ δεν αναφέρθηκε κίνδυνος για επιβάτες και εργαζομένους.

Προς το παρόν υπήρξε κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στην ευρύτερη περιοχή, με την κυκλοφορία σε Αρδηττού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

