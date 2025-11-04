Πυρκαγιά σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας

Αναστάτωση το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε τρόλεϊ στην λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Κερασούντος προς Κηφισιά, απέναντι από την πλατεία Μαβίλη.

Η πυροσβεστική βρέθηκε άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ δεν αναφέρθηκε κίνδυνος για επιβάτες και εργαζομένους.

Προς το παρόν υπήρξε κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στην ευρύτερη περιοχή, με την κυκλοφορία σε Αρδηττού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.