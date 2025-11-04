Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Πού περιμένουμε βροχές και καταιγίδες

Τοπικές βροχές και καταιγίδες. Πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια. Άνεμοι έως 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 4/11/2025 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 7 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βόρειοι άνεμοι αρχικά ασθενείς με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση σε εντάσεις έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς και από τις απογευματινές ώρες αναμένονται βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.