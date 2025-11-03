Αθήνα, 24°C
Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση κατά 6% των τεκνοθεσιών το 2024

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις τεκνοθεσίες.

Σε 301 ανήλθαν πέρυσι οι πράξεις τεκνοθεσίας στη χώρα, έναντι 284 το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 6%. Οι τεκνοθεσίες θηλέων ανήλθαν σε 129 και οι τεκνοθεσίες αρρένων σε 133, παρουσιάζοντας μείωση 10,4% και 5% αντίστοιχα σε σχέση με το 2023, ενώ υπάρχουν 39 περιπτώσεις τεκνοθεσιών στις οποίες η πληροφορία που αφορά στο φύλο λείπει.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, οι θετοί γονείς, κατά κύριο λόγο, είναι δύο σύζυγοι. Το 2024 σε σχέση με το 2023, στην κατηγορία αυτή καταγράφηκε μείωση 8,8% (από 204 σε 186) στις πράξεις τεκνοθεσίας. Αύξηση 121,4% (από 14 σε 31) παρατηρήθηκε στις τεκνοθεσίες από μονογονεϊκή οικογένεια με θετό γονέα μητέρα. Σε 39 τεκνοθεσίες η πληροφορία για την κατηγορία των θετών γονέων απουσιάζει.

Όσον αφορά στο νομικό καθεστώς των υιοθετηθέντων τέκνων πριν την τεκνοθεσία, τη μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν τα τέκνα που γεννήθηκαν εκτός γάμου. Από τη σύγκριση των εν λόγω στοιχείων μεταξύ 2023 και 2024, παρατηρήθηκε μείωση 33,3% (από 6 σε 4) στις περιπτώσεις των πράξεων τεκνοθεσίας στις οποίες το νομικό καθεστώς των τεκνοθεσιών δεν έχει δηλωθεί (μη δηλωθέν). Το 2024 υπάρχουν και 39 περιπτώσεις στις οποίες η συγκεκριμένη πληροφορία απουσιάζει.

Όσον αφορά στην ηλικία των τέκνων, το 2024 η πλειονότητα (49,6%) των πράξεων τεκνοθεσίας αφορούσε σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας 0- 5 ετών. Παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των πράξεων τεκνοθεσίας σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας ≥19 ετών (45,3%), ενώ στα τέκνα της ηλικιακής ομάδας 11- 18 ετών παρουσιάστηκε μείωση (13,5%).

