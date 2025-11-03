Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.4° 21.7°
2 BF
75%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
22.0° 17.8°
1 BF
59%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.6° 21.0°
2 BF
64%
Ιωάννινα
Ψιχάλες
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
82%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.2° 18.2°
2 BF
67%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
1 BF
63%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.0° 21.0°
2 BF
67%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.8° 21.8°
2 BF
73%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 19.4°
3 BF
77%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
73%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.7°
2 BF
77%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
94%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
0 BF
63%
Λαμία
Αίθριος καιρός
22°C
21.6° 20.1°
1 BF
65%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
24°C
23.8° 22.8°
2 BF
72%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.3° 21.8°
0 BF
64%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 18.3°
2 BF
78%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
86%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.2° 15.2°
1 BF
79%
Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025
λιμενικό σκάφος
Φωτογραφία αρχείου | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINSSI

Ναυτικός έπεσε στη θάλασσα ανοιχτά της Ηρακλειάς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ο πλοίαρχος ενημέρωσε τις λιμενικές αρχές ότι δεν μπορούσε να τον εντοπίσει επί του πλοίου, κινητοποιώντας τις δυνάμεις έρευνας και διάσωσης

Καλά στην υγεία του είναι ένας 31χρονος ναυτικός αλλοδαπής ιθαγένειας ο οποίος εντοπίστηκε και διασώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ηρακλειάς Κυκλάδων, έπειτα από πτώση του στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας.

Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) με τη συνδρομή πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, το οποίο εντόπισε τον 31χρονο και τον μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα ο ναυτικός έπεσε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες. Ο πλοίαρχος του πλοίου ενημέρωσε τις λιμενικές αρχές ότι δεν μπορούσε να τον εντοπίσει επί του πλοίου, κινητοποιώντας τις δυνάμεις έρευνας και διάσωσης.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

