Ωμή αστυνομική βία και πάλι στα Εξάρχεια

Για άλλη μία φορά οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μετέτρεψαν την Παρασκευή τα Εξάρχεια σε πεδίο μάχης και άγριας καταστολής ρίχνοντας αλόγιστα χημικά και χτυπώντας θαμώνες καταστημάτων, προχωρώντας στη λυσσαλέα διάλυση πορείας μερικών εκατοντάδων ατόμων στη μνήμη του Κυριάκου Ξυμητήρη που έχασε πέρσι τη ζωή του από την έκρηξη βόμβας στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν την Παρασκευή σε 14 προσαγωγές (4 συλλήψεις) αποδίδοντας την επίθεση προς τους διαδηλωτές σε ρίψη φωτοβολίδας στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη, ωστόσο βίντεο και μαρτυρίες συνηγορούν στο γεγονός ότι για άλλη μία φορά οι δυνάμεις των ΜΑΤ επιτέθηκαν απρόκλητα σε θαμώνες καταστημάτων στις οδούς Μεσολογγίου και Κωλέττη με σκοπό το σπάσιμο μιας συγκέντρωσης στα Εξάρχεια.

Ντροπιαστικά βίντεο, όπως η γροθιά σε θαμώνα καταστήματος, η κλοτσιά σε γυναίκα πεσμένη στο έδαφος και τα χτυπήματα σε άτομο με αναπηρία που φέρει προσθετικό μέλος, οδήγησαν σε άλλη μία ΕΔΕ «για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών». Εργαζόμενος σε κατάστημα της περιοχής έκανε χαρακτηριστικά λόγο (Μega) για «κρεσέντο αστυνομικής βίας». Επεισόδια σημειώθηκαν και το Σάββατο με την επίθεση αγνώστων σε όχημα της ΕΛ.ΑΣ. στον λόφο του Στρέφη και διμοιρίες των ΜΑΤ και νέα αστυνομική επιχείρηση με 9 προσαγωγές και 2 συλλήψεις νεαρών.

Δυστυχώς, κάποιο παρόμοιο σκηνικό αστυνομικής βίας στα Εξάρχεια επαναλαμβάνεται περίπου μία φορά τον μήνα, δείχνοντας τη σαφή στοχοποίηση της γειτονιάς που φιλοξενεί τόσους νέους, κινήματα και συλλογικότητες. Παρόμοια γεγονότα είχαν εκτυλιχθεί στα μέσα Μαΐου με την εισβολή αστυνομικών δυνάμεων σε μπαρ στη Μεσολογγίου και την Κωλέττη με αφορμή συγκέντρωση και πορεία που έγινε τότε, έπειτα από την εκκένωση του αυτοδιαχειριζόμενου κυλικείου της Νομικής.

Για ωμή αστυνομική βία και εξευτελισμό της δημοκρατίας μιλά σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά: «Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατρέψει τα Εξάρχεια σε εργαστήριο αυταρχισμού. Και όσο η κυβέρνηση μιλά για “ασφάλεια” τόσο ξεγυμνώνει το πραγματικό της σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει φόβο αντί για σεβασμό, καταστολή αντί για δικαιώματα, βία αντί για ασφάλεια»

Απαγόρευση

Παρά την αστυνομική απαγόρευση δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν για να διαδηλώσουν ενάντια στον IDF και υπέρ της Παλαιστίνης κοντά στην εκδήλωση προς τιμήν της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας στο πάρκο Ελευθερίας. Λίγο πριν από την ολοκλήρωσή της επικράτησε μικροένταση με 14 προσαγωγές που μετατράπηκαν σε συλλήψεις για απείθεια. Την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων ζήτησε η Νέα Αριστερά, που τονίζει ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. συνεχίζει να ποινικοποιεί το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών να εκφράζονται ελεύθερα.