Βροχερό το σκηνικό σήμερα

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στην Κέρκυρα αναμένονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με όμβρους τοπικού χαρακτήρα. Τις μεσημεριανές ώρες τα φαινόμενα στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο θα ενταθούν, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα υπόλοιπα Επτάνησα και στα δυτικά ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 20-22, στη Θεσσαλία από 8 έως 23-25 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 21-23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 23-25, στα Επτάνησα από 14 έως 20-22 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά ασθενείς άνεμοι, αλλά από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ, Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις έως 4 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22-24 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20-22 βαθμούς.
