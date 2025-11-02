Κοινωνία και αντιπολίτευση αγανακτούν για τα ΕΛΤΑ

Κάτοικοι, επαγγελματίες αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτύρονται για μια κίνηση η οποία εντελώς αιφνιδιαστικά ανατρέπει την καθημερινότητα και την εξυπηρέτηση εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών

Πολύ μεγάλα προβλήματα και αντίστοιχες διαμαρτυρίες προκαλεί σε τοπικές κοινωνίες και επαγγελματικούς κλάδους, η απόφαση της κυβερνητικά ορισμένης διοίκησης των ΕΛΤΑ να κλείσει 204 καταστήματα της εταιρίας, η οποία υπό το βάρος των διαμαρτυριών μετατράπηκε σε απόφαση κλεισίματος για 46 από αυτά και παράταση για τρεις ακόμη μήνες για τα υπόλοιπα 158.

Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του επέλεξε να σιωπήσει, το Μαξίμου έσπευσε να πετάξει το μπαλάκι στη διοίκηση των ΕΛΤΑ και στο Υπερταμείο, σημειώνοντας ότι υπήρξε «ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές».

Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, επίσης αποποιήθηκε την «πατρότητα» της εν λόγω πρωτοβουλίας, σπεύδοντας να ενημερώσει την κοινή γνώμη ότι είναι υπεύθυνος για άλλα... ξεπουλήματα και σκληρά μέτρα, αλλά όχι για τα ΕΛΤΑ. «Ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα μεταρρυθμίσεων ακόμη και αν ήταν δύσκολες. Όπως η Ολυμπιακή, η ΔΕΗ, η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Όλα αυτά βγήκα δημόσια και τα υποστήριξα. Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια, όμως για ορισμένα μέσα ενημέρωσης οτιδήποτε έχει κοινωνική αντίδραση επιχειρείται να συνδεθεί με εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Προσέθεσε ότι τα ΕΛΤΑ έχουν μια πολύ καλή διοίκηση, με manager, η οποία ωστόσο στον επικοινωνιακό τομέα ως προς αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να κάνει άλλους χειρισμούς. «Είχε γίνει ενημέρωση της κυβέρνησης, παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών και η κατεύθυνση από την κυβέρνηση ήταν να εξηγηθεί το πρόβλημα. Τόσο οι πολίτες όσο και οι βουλευτές δεν γνώριζαν την οξύτητα του προβλήματος και ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι κλείνουν τα καταστήματα. Η πρόθεση της διοίκησης δεν ήταν αρνητική, ούτε έχει χαρακτήρα αναλγησίας. Προσπαθεί να πετύχει να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ χωρίς προβλήματα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, να μην έχουν θέματα ελλειμμάτων και ρευστότητας στην καθημερινή διαχείριση. Δεν θέλω να κουνήσω το δάχτυλο σε οποιονδήποτε κάνει κριτική, πολύ περισσότερο που δεν υπήρξε ενημέρωση», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Την ερχόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σχετική συζήτηση στη Βουλή, η οποία αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς η κυβέρνηση φαίνεται πως θα νιώσει την «καυτή ανάσα» όχι μόνο της αντιπολίτευσης, αλλά και δικών της βουλευτών.

Η κατάσταση, πάντως, έφτασε με διαστημική ταχύτητα σε σημείο βρασμού με τους πολίτες πολλών περιοχών να εκφράζουν την αγανάκτηση και την οργή τους, ενώ καταγράφηκαν και οι πρώτες κινητοποιήσεις κατοίκων. Ιδιαίτερα για το κλείσιμο του καταστήματος στην οδό Μητρόπόλεως στο κέντρο της Αθήνας, έντονη ήταν και η αντίδραση των εμπόρων.

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών:

«Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σχέδιο εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ανάγκη εκσυγχρονισμού και βιώσιμης αναδιάρθρωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας εξυγίανσης και προσαρμογής στις σύγχρονες ανάγκες. Ωστόσο, θεωρούμε ότι οι αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία ή μη κάθε καταστήματος θα πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν εξατομικευμένης αξιολόγησης, με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τη συμβολή κάθε σημείου στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Ειδικότερα, το κατάστημα των ΕΛΤΑ που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως, στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας, αποτελεί επί σειρά ετών έναν πολύτιμο συνεργάτη και σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις της περιοχής. Η παρουσία και λειτουργία του εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση σημαντικό αριθμό εμπόρων και πολιτών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία της εμπορικής δραστηριότητας στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών δεν αντιτίθεται στην αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ, αντιθέτως, στηρίζει κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού που θα οδηγήσει στη βελτίωση των υπηρεσιών και της βιωσιμότητάς τους. Παρά ταύτα, θεωρούμε ότι η αξιολόγηση των σημείων που πρόκειται να παραμείνουν ή να καταργηθούν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση αντικειμενικά και τοπικά κριτήρια, ώστε να αποφευχθούν αποφάσεις που ενδέχεται να πλήξουν τη λειτουργία της αγοράς και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με σεβασμό στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης του οργανισμού, ζητούμε την επανεξέταση του σχεδίου και την ειδική αξιολόγηση του καταστήματος επί της οδού Μητροπόλεως, με σκοπό τη διατήρηση της λειτουργίας του, δεδομένης της κομβικής του σημασίας για την εμπορική κοινότητα της Αθήνας.

Η διατήρηση τέτοιων σημείων δεν αντιβαίνει στους στόχους εξυγίανσης, αλλά αντιθέτως τους ενισχύει, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της εξυπηρέτησης σε περιοχές υψηλής εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας».

Πυρά από την αντιπολίτευση

Οξείες και σε υψηλούς τόνους ήταν, και την Κυριακή, οι αντιδράσεις της αντοπολίτευσης.

Παύλος Χρηστίδης, ΠΑΣΟΚ:

«Πριν λίγες μέρες, ξαφνικά, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το κλείσιμο 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Ανάμεσά τους δύο στον Άλιμο και ένα στη Δάφνη, περιοχές όπου οι πολίτες θα πρέπει πια να εξυπηρετούνται σε άλλους δήμους.

Τα ΕΛΤΑ είναι ένας θεσμός που για διακόσια χρόνια ένωνε τον πολίτη με το κράτος, το νησί με την ηπειρωτική Ελλάδα, τους Έλληνες της διασποράς με την πατρίδα, τους εμπόρους με τους καταναλωτές.

Και τώρα; Τώρα, σιωπηλά και απροειδοποίητα, σβήνουν τα φώτα σε χωριά και πόλεις όλης της επικράτειας.

Πώς γίνεται να δόθηκαν 250 εκατομμύρια ευρώ για τη "σωτηρία" των ΕΛΤΑ και σήμερα να μιλάμε για λουκέτα; Ποιος αποφάσισε ότι η καθολική υπηρεσία, το δικαίωμα κάθε πολίτη στην ισότιμη πρόσβαση, είναι πολυτέλεια; Ποιος λογοδότησε για τη διοίκηση που έλαβε εκατοντάδες εκατομμύρια και άφησε πίσω της κενά γραφεία και απογοητευμένους εργαζόμενους;

Και τι άλλο ακολουθεί; Έκλεισαν οι τράπεζες, μετά τα ΑΤΜ, μετά σχολεία, δημοτικές υπηρεσίες, κέντρα υγείας.

Έτσι θα στηρίξουμε την αποκέντρωση; Με λόγια;

Τα ΕΛΤΑ δεν είναι απλώς ένας οργανισμός. Είναι σύμβολο εμπιστοσύνης, σταθερότητας και ισότητας. Κάθε κατάστημα που κλείνει είναι μια χαμένη ευκαιρία για την περιφέρεια, ένα βήμα πιο κοντά στη δημογραφική ερημοποίηση.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο πού πήγαν τα χρήματα. Είναι πού πάει η χώρα, όταν εγκαταλείπει τους ανθρώπους της.

Η Ελλάδα αξίζει αποκέντρωση, διαφάνεια και σχέδιο.

Αξίζει ένα κράτος που δεν ξεχνά κανέναν, ούτε στον Έβρο, ούτε στη Γαύδο.

Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά στήριξε τον εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ και την κοινωνική τους αποστολή. Όσοι άφησαν την επιχείρηση στην τύχη της, έρμαιο των ανταγωνιστών, και τώρα απεργάζονται τον "ξαφνικό θάνατό" της, θα μας βρουν απέναντι.

Γιατί η Ελλάδα της περιφέρειας δεν αξίζει σιωπή. Αξίζει φωνή, σχέδιο και προοπτική».

Παύλος Πολάκης, ΣΥΡΙΖΑ:

Τα ΕΛΤΑ κλεινουν τα καταστηματα, οχι γιατι δεν εχουν εσοδα και κερδη!!

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ που θα εχτιζε ενα νοσοκομειο καθε χρονο απο το πουλημα της Ολυμπιακης Αεροποριας που υλοποιησε για χαρη των ιδιωτικων αερογραμμων που φυτρωσαν πανω στο κουφαρι της!

Τα γράμματα-επιστολες εχουν μειωθει, αλλα τα δέματα εχουν πολλαπλασιαστει τα τελευταια χρονια με το ηλεκτρονικο εμποριο!

Οι ηλικιωμενοι παιρνουν απο 'κει τις συνταξεις τους στις απομακρυσμένες περιοχες της Ελληνικης Περιφερειας!

ΤΑ ΕΛΤΑ κλεινουν γιατι ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ και η ΝΔ ,εχουν ντιλαρει με τις ιδιωτικες κουριερ να αναλαβουν το εργο των ΕΛΤΑ με πολλαπλασιο κοστος για τους πολιτες στις περιοχες που μενουν χωρις τη δημοσια καθολικη υπηρεσια των ΕΛΤΑ!!!!!!! (και βεβαια εννοειται να ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ).

Εγινε ειδικη συσκεψη στο Μεγαρο Μαξιμου γι' αυτο και ο ΙΔΙΟΣ ο Μητσοτακης αναψε το πρασινο φως για το κλείσιμο καθως η κυβερνηση οριζει τη διοικηση του Υπερταμείου και τον διευθυνοντα των ΕΛΤΑ!

ΜΟΝΟ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ!!

Να μην τους αφησουμε!!

Να πεσει η κυβερνηση της ΜΙΖΑΣ και των Ιδιωτικοποιησεων ΤΩΡΑ!!

ΥΓ. Βγηκε και ο ταλιμπαν - σουπερμαν Χατζηδάκης να πει πως δεν φταιει μονο αυτος!!

ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ Κωστακη, εντολες εκτελείς και τωρα οπως πάντα!!

Εισαι και ο "5046c"…. Μην ξεχνιομαστε…»

Ερώτηση ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Κώστα Παπαδάκη προς την Κομισιόν:

«Τις ευθύνες ΕE, της κυβέρνησης της ΝΔ και των προηγούμενων, που προωθούν την "απελευθέρωση" της ταχυδρομικής αγοράς στο όνομα της ανταγωνιστικότητας με συνέπεια το μαζικό κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ στην Ελλάδα, αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Κώστας Παπαδάκης.

Με απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ και στις ράγες των κατευθύνσεων της ΕΕ, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ο δημόσιος πάροχος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στην Ελλάδα, προχωρούν, στο πλαίσιο του λεγόμενου «Στρατηγικού Σχεδίου Αναδιοργάνωσης 2023–2027», σε μαζικό κλείσιμο καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Ο λεγόμενος "εξορθολογισμός" οδηγεί στην πράξη σε συρρίκνωση του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου, ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και παράδοση δραστηριοτήτων σε εργολάβους, με συνέπειες για τους εργαζόμενους και την πρόσβαση του κοινού σε βασικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, οι κάτοικοι μένουν χωρίς βασικές υπηρεσίες, όπως πληρωμές συντάξεων, γεγονός που πλήττει ευθέως το δικαίωμα πρόσβασης όλων σε καθολικές και ποιοτικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, στην πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, πάνω από 40 καταστήματα οδηγούνται σε κλείσιμο, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στην εξυπηρέτηση του κοινού και πρόσθετες πιέσεις στους εργαζόμενους.

Η διαδικασία αυτή συνοδεύεται από κατάργηση θέσεων εργασίας και απολύσεις, ιδιαίτερα εργαζομένων που απασχολούνται με το καθεστώς της ενοικιαζόμενης εργασίας μέσω τρίτων εταιρειών, οι οποίοι για χρόνια καλύπτουν πάγιες λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, οι μόνιμοι εργαζόμενοι βιώνουν έντονη ανασφάλεια για το μέλλον και τον τόπο εργασίας τους, καθώς μετακινούνται χωρίς καμία ουσιαστική εγγύηση, ακόμη και σε μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις από τον τόπο κατοικίας τους, γεγονός που επιβαρύνει δραστικά τη ζωή και την καθημερινότητά τους.

Παρά την πρόσφατη ανακοίνωση περί "αναστολής" του κλεισίματος ορισμένων καταστημάτων στην επαρχία, η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι ίδιοι οι γενικότεροι σχεδιασμοί για τη συρρίκνωση του δικτύου δεν έχουν ανακληθεί.

Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής όλων των ελληνικών κυβερνήσεων που προωθούν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για "απελευθέρωση" και "ανταγωνιστικότητα" της ταχυδρομικής αγοράς.

Είναι αποτέλεσμα σχεδιασμών που υλοποιούνται βήμα-βήμα εδώ και πάνω από μια δεκαετία, με τη συνέργεια όλων των κυβερνήσεων. Το 2020 η κυβέρνηση της ΝΔ πέρασε τροπολογία που δρομολόγησε την παραπέρα ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, νομιμοποίησε μαζικές απολύσεις, εισήγαγε τις ατομικές συμβάσεις, διέλυσε τον ενιαίο χαρακτήρα των ΕΛΤΑ, και εγκαινίασε το σπάσιμο του δικτύου και την παράδοσή του σε εργολάβους. Προηγούμενα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ανοίξει τον δρόμο, εντάσσοντας τα ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο, ενίσχυσε τη λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και προώθησε την αποδόμηση της καθολικής υπηρεσίας. Οι ευρωενωσιακές οδηγίες και στρατηγικές, που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές ανάγκες ως «κόστος» και προωθούν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, ευθύνονται για τη διάλυση δημόσιων υποδομών και τη μετατροπή των καθολικών υπηρεσιών σε εμπορεύματα. Η ίδια κατεύθυνση άλλωστε προωθείται και σε άλλες χώρες κράτη μέλη της ΕΕ όπως πρόσφατα με το κλείσιμο των δημοσίων ταχυδρομείων στη Δανία, με περικοπές κι απολύσεις σε Γερμανία, Γαλλία κ.α.

Μπροστά σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση και με την ανακοίνωση της κυβέρνησης για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, εργαζόμενοι και τοπικές κοινωνίες σε πολλές περιοχές της χώρας οργανώνουν κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις, με αίτημα τους μην κλείσει κανένα κατάστημα, να ενισχυθεί ο οργανισμός με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού. Το ΚΚΕ διεκδικεί ένα καθολικό, δημόσιο και αξιόπιστο ταχυδρομικό δίκτυο που αποτελεί κοινωνική ανάγκη και υποχρέωση του κράτους με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του κοινού σε κάθε γωνιά της χώρας. Απαιτεί να λειτουργήσουν τα ΕΛΤΑ ως δημόσια, κοινωνική υπηρεσία και όχι ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με βάση τα παραπάνω, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: