Φονικό τροχαίο στη Φθιώτιδα με δύο φίλους νεκρούς

Το αυτοκίνητό τους προσέκρουσε με δύναμη πάνω σε δέντρο

Την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο άφησαν δύο νεαροί στη Λοκρίδα σε φοβερό τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητό τους να προσκρούει με δύναμη πάνω σε δέντρο.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα οι δύο φίλοι, ηλικίας 28 και 25 ετών, είχαν βγει για τη νυχτερινή τους διασκέδαση σε ένα μπαρ στην Αταλάντη.

Τα ξημερώματα κι ενώ κινούνταν στον επαρχιακό δρόμο από Αταλάντη προς Σκάλα, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, μπήκε σε ένα χωράφι και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε ένα δέντρο.

Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν οι δύο νεαροί τη ζωή τους επί τόπου.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του διπλού θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το ΑΤ Αταλάντης, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.



