Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός σε διαμέρισμα που πήρε φωτιά

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας στην περιοχή της Τούμπας

Νεκρός ανασύρθηκε μέσα από φλεγόμενο διαμέρισμα ένας άνδρας στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες νωρίς σήμερα το πρωί, ενώ στο σημείο κατέφτασαν τέσσερα οχήματα με δέκα πυροσβέστες για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική κατά την κατάσβεση βρέθηκε απανθρακωμένη σορός άνδρα στο διαμέρισμα.

