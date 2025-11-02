Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
21°C
22.5° 20.1°
2 BF
73%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
19.8° 16.9°
1 BF
59%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.0° 21.0°
2 BF
69%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
4 BF
77%
Βέροια
Αίθριος καιρός
19°C
18.7° 18.7°
2 BF
63%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
0 BF
67%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
68%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
24.1° 22.2°
1 BF
73%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.9° 18.8°
1 BF
68%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
4 BF
68%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.4° 18.7°
0 BF
82%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
73%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
77%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.7° 18.9°
2 BF
68%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
23.8° 23.2°
3 BF
69%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.8° 19.8°
0 BF
68%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
19°C
18.8° 18.3°
2 BF
54%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
18°C
18.3° 18.3°
2 BF
69%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
82%
Κυριακή, 02 Νοεμβρίου, 2025
φωτιά
EUROKINISSI

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός σε διαμέρισμα που πήρε φωτιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας στην περιοχή της Τούμπας

Νεκρός ανασύρθηκε μέσα από φλεγόμενο διαμέρισμα ένας άνδρας στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες νωρίς σήμερα το πρωί, ενώ στο σημείο κατέφτασαν τέσσερα οχήματα με δέκα πυροσβέστες για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική κατά την κατάσβεση βρέθηκε απανθρακωμένη σορός άνδρα στο διαμέρισμα.
 

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός σε διαμέρισμα που πήρε φωτιά

