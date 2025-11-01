Κλείνουν τα σχολεία στα Βορίζια Κρήτης μετά τους φονικούς πυροβολισμούς

Προσωρινό κλείσιμο των σχολείων στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, μετά το αιματηρό συμβάν με τους φονικούς πυροβολισμούς στο χωριό.
Ο δήμος Φαιστού ενημέρωσε λίγες ώρες μετά τις σοκαριστικές εξελίξεις πως την ερχόμενη Δευτέρα (03.11.2025) και Τρίτη (04.11.1015) τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους:
- Νηπιαγωγείο Βοριζίων
- Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων
- Δημοτικό Σχολείο Ζαρού
- Γυμνάσιο Ζαρού
Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.
