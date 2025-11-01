Κλείνουν τα σχολεία στα Βορίζια Κρήτης μετά τους φονικούς πυροβολισμούς

Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού

Προσωρινό κλείσιμο των σχολείων στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, μετά το αιματηρό συμβάν με τους φονικούς πυροβολισμούς στο χωριό.

Ο δήμος Φαιστού ενημέρωσε λίγες ώρες μετά τις σοκαριστικές εξελίξεις πως την ερχόμενη Δευτέρα (03.11.2025) και Τρίτη (04.11.1015) τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους:

Νηπιαγωγείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Γυμνάσιο Ζαρού

