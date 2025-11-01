Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στην Πατρών–Πύργου, επτά τραυματίες [βίντεο]

Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων το πρωί στην εθνική οδό Πατρών–Πύργου. Επτά άτομα τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με το ilialive. gr, το ατύχημα φέρεται να προκλήθηκε όταν ένα όχημα που κατευθυνόταν προς τον Πύργο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με δύο διερχόμενα αυτοκίνητα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τα τέσσερα μέλη της οικογένειας που επέβαιναν στο πρώτο όχημα –μεταξύ αυτών και δύο παιδιά– καθώς και τρεις γυναίκες σε άλλο αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο του Πύργου.