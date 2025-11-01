Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.9° 19.0°
2 BF
82%
Θεσσαλονίκη
Αραιές νεφώσεις
16°C
17.5° 15.3°
0 BF
75%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
20.0° 18.3°
4 BF
78%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
77%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
75%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
1 BF
76%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.1° 18.1°
1 BF
83%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.7°
1 BF
77%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.5°
2 BF
73%
Ερμούπολη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
4 BF
82%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
1 BF
78%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.7°
2 BF
79%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
77%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 18.4°
0 BF
72%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.2° 21.8°
3 BF
58%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.4° 18.8°
0 BF
77%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.1° 11.3°
0 BF
82%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.8° 15.8°
1 BF
86%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
13.5° 13.5°
1 BF
78%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 01 Νοεμβρίου, 2025
troxaio
φωτογραφία αρχείου | EUROKINISSI

Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στην Πατρών–Πύργου, επτά τραυματίες [βίντεο]

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου

Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων το πρωί στην εθνική οδό Πατρών–Πύργου. Επτά άτομα τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. 

Σύμφωνα με το ilialive. gr, το ατύχημα φέρεται να προκλήθηκε όταν ένα όχημα που κατευθυνόταν προς τον Πύργο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με δύο διερχόμενα αυτοκίνητα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τα τέσσερα μέλη της οικογένειας που επέβαιναν στο πρώτο όχημα –μεταξύ αυτών και δύο παιδιά– καθώς και τρεις γυναίκες σε άλλο αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο του Πύργου. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στην Πατρών–Πύργου, επτά τραυματίες [βίντεο]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual