Η «Νέμεσις» για τον νεκρό σκύλο από πυρά αστυνομικού: Φέρουν ευθύνη οι κηδεμόνες των ζώων

Για το περιστατικό πυροβολισμού και θανάτωσης του σκύλου στην Καλαμάτα, η Ομοσπονδία «Νέμεσις» εκφράζει τη θλίψη της και θέτει τα σοβαρά ζήτημα ευθύνης των κηδεμόνων ζώων.



Η Ομοσπονδία επισημαίνει για ακόμη μία φορά την ευθύνη των κηδεμόνων ζώων, ιδιαίτερα φυλών που απαιτούν αυξημένη εποπτεία, κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση.



«Η επιλογή ενός σκύλου με υψηλή σωματική δύναμη και έντονα ένστικτα φύλαξης, όπως το Ροτβάιλερ, από άτομο προχωρημένης ηλικίας, χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις και υποδομές, είναι πράξη εξαιρετικά επικίνδυνη. Δυστυχώς, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τέτοιες φυλές εκπαιδεύονται σκόπιμα για επιθετικότητα, είτε για λόγους φύλαξης είτε για λόγους εντυπωσιασμού, χωρίς να τηρούνται οι βασικές αρχές ευζωίας και ασφάλειας. Η Ομοσπονδία καταδικάζει κάθε μορφή εκπαίδευσης που προσβλέπει στην επιθετικότητα αντί της ισορροπημένης συμβίωσης», σημειώνει η Ομοσπονδία.



«Σύμφωνα με εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, το ζώο φαίνεται να διαβίωνε σε συνθήκες που υποδεικνύουν παθητική και ενεργητική κακοποίηση: δεμένο, απομονωμένο, χωρίς κοινωνικοποίηση, σε χώρο ακατάλληλο για στοιχειώδη ευζωία, χωρίς αγάπη και φροντίδα. Τέτοιες συνθήκες δεν οδηγούν απλώς σε δυσφορία, οδηγούν σε ψυχολογική αποσταθεροποίηση και ανεξέλεγκτη συμπεριφορά. Κάθε πλάσμα, ανθρώπινο ή μη, θα έλθει η ώρα να αντιδράσει, να επαναστατήσει για τη μίζερη, στερημένη, κακοποιημένη ζωή του», υπογραμμίζεται από τη «Νέμεσις».



«Η βαθιά ανθρωποκεντρική θεώρηση της φύσης και των πλασμάτων της δικαιολογεί την αντίδραση σε μια τέτοια κατάσταση στον άνθρωπο, αλλά δε τη δικαιολογεί για τα άλλα πλάσματα. Κι αυτό έχει συνέπειες. Η ενσυναίσθηση είναι άγνωστη έννοια στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπου διδάσκεται η στάση αυτή», αναφέρει η «Νέμεσις».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία «Νέμεσις» εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στην Καλαμάτα, όπου σκύλος ράτσας Ροτβάιλερ τραυμάτισε σοβαρά πολίτη και στη συνέχεια θανατώθηκε από αστυνομικό πυροβολισμό. «Το γεγονός είναι οδυνηρό για όλους τους εμπλεκόμενους - για τον άνθρωπο που νοσηλεύεται, για το ζώο που έχασε τη ζωή του και για την εικόνα της στάσης μας απέναντι στα ζώα στη χώρα μας. Φυσικά ευχόμαστε τη γρήγορη ανάρρωση του τραυματισμένου πολίτη», αναφέρεται.



«Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διερευνήσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο δια πυροβολισμού του σκυλιού και τον τραυματισμό του ανθρώπου και να εξαχθούν συμπεράσματα. Το αντίθετο θα οδηγήσει στη διαιώνιση τέτοιων καταστάσεων εις βάρος ζώων και ανθρώπων. Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Αντιπροσωπεύει ένα ευρύτερο πρόβλημα ανευθυνότητας ιδιοκτητών, που θέτουν σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια των πολιτών όσο και την ευζωία των ίδιων των ζώων τους. Η φιλοζωία προϋποθέτει και υπευθυνότητα απεναντι στη κοινωνία και αγάπη για τα ζώα», καταλήγει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις για το Περιβάλλον και τα Ζώα.