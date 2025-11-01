Βροχές στα δυτικά της χώρας - Μπουρίνια στην Αττική

Βροχές και καταιγίδες κυρίως στα Επτάνησα και στην Πελοπόννησο, και κατά τόπους σε Στερεά και Κρήτη. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Bροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στην Πελοπόννησο, σε περιοχές της Στερεάς και ενδεχομένως της Ηπείρου, και στα ορεινά κυρίως τμήματα της Κρήτη, σήμερα Σάββατο. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα κυρίως στα Κεντρικά Επτάνησα και στην Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 21-23, στην Κεντρική Ελλάδα από 7 έως 21-23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 22-23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 22-24, στα Επτάνησα από 15 έως 20-21, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 21-22 βαθμούς, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στο Αιγαίο, από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στο Ιόνιο, νότιοι νοτιοανατολικοί με ίδιες εντάσεις, ενώ στην ευρύτερη περιοχή των Κυθήρων θα επικρατήσει ανατολικό ρεύμα, επίσης με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παροδικές νεφώσεις . Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς.