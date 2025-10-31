Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.6° 17.8°
1 BF
84%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
16.0° 13.6°
1 BF
83%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.3° 16.0°
3 BF
71%
Ιωάννινα
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
94%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
14.3° 14.3°
1 BF
79%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
2 BF
71%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
16.6° 16.6°
1 BF
80%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.1° 18.3°
0 BF
72%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.4° 14.9°
2 BF
82%
Ερμούπολη
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
82%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
86%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
3 BF
94%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.7° 16.2°
2 BF
70%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.8°
2 BF
80%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.7° 16.8°
0 BF
100%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.5° 10.3°
1 BF
82%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
14.7° 14.2°
1 BF
94%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
10.7° 10.7°
0 BF
80%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
φωτιά σε σπίτι στο Ηράκλειο
EUROKINISSI

Οικογενειακή τραγωδία έπειτα από φωτιά στο Ηράκλειο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Μάνα και γιος βρέθηκαν απανθρακωμένοι. Στο νοσοκομείο το άλλο παιδί της γυναίκας.

Δύο απανθρακωμένα πτώματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διπλοκατοικία στην περιοχή Μασταμπάς του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και για τον γιο της, που επίσης φέρεται να είχε προβλήματα υγείας.

Στο σπίτι βρισκόταν και ο δεύτερος γιος της γυναίκας, ο οποίος απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες, ωστόσο στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού και έπεσε στο κενό. Μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ της Παρασκευής. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ κλήθηκε για συνδρομή η ΕΛΑΣ, αλλά και το ΕΚΑΒ.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Οικογενειακή τραγωδία έπειτα από φωτιά στο Ηράκλειο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual