Οικογενειακή τραγωδία έπειτα από φωτιά στο Ηράκλειο

Δύο απανθρακωμένα πτώματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διπλοκατοικία στην περιοχή Μασταμπάς του Ηρακλείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και για τον γιο της, που επίσης φέρεται να είχε προβλήματα υγείας.
Στο σπίτι βρισκόταν και ο δεύτερος γιος της γυναίκας, ο οποίος απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες, ωστόσο στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού και έπεσε στο κενό. Μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ της Παρασκευής. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ κλήθηκε για συνδρομή η ΕΛΑΣ, αλλά και το ΕΚΑΒ.
Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.
