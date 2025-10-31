Κυκεώνας αντιδράσεων και κοινωνική οργή για το αιφνίδιο λουκέτο στα ΕΛΤΑ

Θύελλα οργής σε όλη τη χώρα έχει ξεσπάσει μετά την απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να δρομολογήσει το κλείσιμο πάνω από 200 καταστημάτων ΕΛΤΑ την ερχόμενη Δευτέρα.

Όπως είναι εύλογο, οι αντιδράσεις δεν προέρχονται μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από τις τοπικές κοινωνίες που βλέπουν να κλείνουν υποστηρικτικές για τους ίδιους δομές, όπως είναι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Παράλληλα, κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις διατυπώνουν βάσιμες ενστάσεις και διαφωνίες για τα κυβερνητικά λουκέτα, καλώντας τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και το Μαξίμου να πάρουν πίσω την απόφασή τους.

Η «Εφ.Συν.» ανέδειξε το θέμα στο πρωτοσέλιδο της (της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου), τονίζοντας ότι η κυβέρνηση, αντί για μεταρρυθμίσεις και προσθήκη νέων δραστηριοτήτων, συρρικνώνει την καθολική υπηρεσία των ελληνικών ταχυδρομείων και ανοίγει… λεωφόρο για συνεργασία με ιδιώτες εργολάβους στην επαρχία. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει επίσης το καθεστώς ομηρίας στο οποίο μπαίνουν οι υπερήλικες συνταξιούχοι, καθώς και την αβεβαιότητα των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ.

⇒ Σημειώνεται επίσης ότι στη μια το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης, 4 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η έκτακτη κοινή σύγκληση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης-Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης σχετικά με τα ΕΛΤΑ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Αθανάσιος Καββαθάς ανέφερε ότι «μετά την διατύπωση του αιτήματος που υποβλήθηκε και υποστηρίχθηκε από όλα τα κόμματα, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον γενικό γραμματέα της Βουλής και όλους τους αρμόδιους υπουργούς, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ειδική κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης - Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα ενημέρωση επί θεμάτων ΕΛΤΑ και ειδικότερα για το κλείσιμο καταστημάτων σε όλη την χώρα. Στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ και εκπρόσωπος της διοίκησης του Υπερταμείου».

Οι συγκεντρώσεις, οι διαμαρτυρίες και τα ψηφίσματα

Έντονη είναι η αντίδραση των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ, με τη Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) να κάνει λόγο για «Σχέδιο Αρμαγεδδώνας». Η ΠΟΣΤ υπενθυμίζει ότι, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι πάροχοι Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας λαμβάνουν εθνικές αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα ΕΛΤΑ δεν λαμβάνουν καμία αντίστοιχη ενίσχυση. Επίσης, κάνει λόγο για πολυεπίπεδες συνέπειες που πλήττουν όλους, με πρώτους τους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ, οι οποίοι -όπως αναφέρεται- δεν φέρουν καμία ευθύνη για την κατάσταση, παρά μόνο «την άδολη προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια».

Το Κλαδικό Συνδικάτο Ταχυδρόμων - Ταχυμεταφορών Αττικής (ΣΕΤΤΑ) πραγματοποίησε κινητοποίηση το μεσημέρι της Παρασκευής, στο κατάστημα συναλλαγής της Μητροπόλεως στην Αθήνα. Το ΣΕΤΤΑ τονίζει ότι η διοίκηση της εταιρείας προχωρά σε κλείσιμο καταστημάτων, απολύσεις και ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, οδηγώντας στο ξεχαρβάλωμα του δημόσιου ταχυδρομείου. Επισημαίνει πως η κίνηση αυτή πλήττει και τους πολίτες, στερώντας τους βασικές υπηρεσίες.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από κατοίκους και εκπροσώπους του δήμου πραγματοποιήθηκε στο Γαύριο της Άνδρου.

Το πρωί της Παρασκευής, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έλαβε χώρα έξω από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στον Τύρναβο. Αργότερα, φορείς του Τυρνάβου πραγματοποίησαν νέα κινητοποίηση έξω από το κεντρικό κατάστημα των ΕΛΤΑ στη Λάρισα.

Το Εργατικό Κέντρο Σάμου κήρυξε 24ωρη απεργία για την ερχόμενη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, για το λουκέτο στα καταστήματα ΕΛΤΑ σε Σάμο και Ικαρία. Κινητοποίηση έγινε την Παρασκευή και στην Ικαρία.

Επίσης, σε κινητοποίηση για τη Δευτέρα καλεί στην Καλαμάτα, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ, ενώ συγκέντρωση διαμαρτυρίας δρομολογήθηκε και στην Κυπαρισσία.

Κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβούλιο, στη Βόρεια Κυνουρία, θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στο Άστρος, την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025, στη μία το μεσημέρι.

Φορείς του νησιού της Χίου, καθώς και το συμβούλιο του Δήμου σε ψήφισμά του, εξέφρασαν τη μεγάλη σημασία που έχουν τα γραφεία των Ελληνικών Ταχυδρομείων ειδικά στην περιφέρεια και στα χωριά.

Με επείγουσα επιστολή του προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπερταμείο και τη Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νίκος Κοροβέσης εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την απόφαση να κλείσουν αρκετά καταστήματα ΕΛΤΑ στον νομό.



Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου με ανοιχτή επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητά άμεση παρέμβαση και αναθεώρηση της απόφασης, τονίζοντας ότι η συρρίκνωση των ΕΛΤΑ πλήττει την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία της τοπικής οικονομίας.

Ανάκληση της απόφασης για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, ζητά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Σε ανακοίνωση, το κορυφαίο όργανο των δημάρχων επισημαίνει ότι προκαλεί αγανάκτηση ότι της απόφασης αυτής δεν προηγήθηκε από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Διοίκησης των ΕΛΤΑ καμία επίσημη ενημέρωση της αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών. «Εντελώς ξαφνικά, υπό το πρόσχημα της υλοποίησης ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου του Υπερταμείου στο οποίο υπάγονται τα ΕΛΤΑ, καταργείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός καταστημάτων τους. Με τον τρόπο αυτό, χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα στερούνται υπηρεσίες που διευκόλυναν σημαντικά την καθημερινότητά τους», τονίζει η ΚΕΔΕ.

Η ΚΕΔΕ υποστηρίζει ότι από την απόφαση πλήττονται κυρίως οι κάτοικοι περιφέρειας, τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής Ελλάδος και ιδίως ηλικιωμένοι πολίτες με δυσκολίες στη χρήση κι αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών, που διεκπεραίωναν μέσω των ΕΛΤΑ βασικές συναλλαγές όπως η είσπραξη των συντάξεών τους, καθώς και εργαζόμενοι απομακρυσμένων περιοχών, που βασίζονταν στην τακτική διέλευση του τοπικού ταχυδρόμου για την παραλαβή της αλληλογραφίας τους. «Ο αναγκαίος λειτουργικός εξορθολογισμός και η οικονομική εξυγίανση των ΕΛΤΑ δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε βάρος της εξυπηρέτησης χιλιάδων πολιτών, στερώντας τους πολύτιμες υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινότητα και την οικονομική τους επιβίωση», τονίζει το όργανο που εκπροσωπεί τους αιρετούς των δήμων.

Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων καταγγέλλει το κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα (κάνοντας λόγο για ακόμη έναν κρίκο στην ερήμωση της υπαίθρου) και εκφράζει τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις που οργανώνονται.

Στο πλευρό των εργαζόμενων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, «προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και των συμφερόντων της κοινωνίας», στέκεται αταλάντευτα η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η οποία σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει μεταξύ άλλων: «Από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές φαίνεται ότι επωφελούνται μόνον οι ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ. Αντιθέτως, πλήττονται καίρια τόσο οι εργαζόμενοι, ορισμένοι εκ των οποίων θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους... Την ίδια στιγμή που το κράτος προικίζει τους ξένους ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ με δεκάδες εκατομμύρια, αφήνει χωρίς επένδυση και αναπτυξιακό σχεδιασμό τον δικό του φορέα, που επί σχεδόν δύο αιώνες συμβάλλει ενεργά στην εθνική οικονομία και στην κοινωνία».

Τα κόμματα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, υπενθύμισε ότι «ο φορέας υποχρεούται με τη σύμβαση του 2022 να διασφαλίζει μια καθολική ταχυδρομική υπηρεσία» και εξαπέλυσε πυρά σε βάρος της κυβέρνησης, καθώς «δεν μπορεί να λέει ότι θέλει να λύσεις το δημογραφικό και να κρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια και να κλείνουν οι τράπεζες, να κλείνουν τα ΕΛΤΑ, να κλείνουν όλα όσα στην ουσία διαμορφώνουν ένα δίχτυ ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής στην περιφέρεια». Κάλεσε, παράλληλα, την κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις για το «ποια καταστήματα θα κλείσουν, με ποια κριτήρια και με ποια γνωμοδότηση», ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για το «αν το μόνιμο προσωπικό θα παραμείνει στα ΕΛΤΑ ή αν θα δούμε αναγκαστικές μετατάξεις σε άλλες υπηρεσίες. Μπορεί αυτές να φτάσουν να είναι και σε άλλες περιοχές από εκεί που έμεναν;».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε δήλωσή του τόνισε ότι «η υποκριτική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη την ημέρα που κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για την υποστήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ταυτόχρονα, αιφνιδιαστικά, ανακοίνωσε το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Η απόφαση αυτή πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο, μιας και την αφυδατώνει από λειτουργίες. Πλήττει και τους εργαζόμενους, για να ενισχύσει τα ιδιωτικά συμφέροντα στον τομέα αυτόν». Και προειδοποίησε: «Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πριν γίνει η συζήτηση στη Βουλή».

«Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων» των ΕΛΤΑ και «να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας τους», ζητά το ΚΚΕ με ερώτηση που απευθύνει στους συναρμόδιους υπουργούς η Κοινοβουλευτική του Ομάδα. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές, η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), με τη στήριξη της κυβέρνησης, προχωρά σε μαζικό κλείσιμο άνω των 200 ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της λεγόμενης «αναδιάρθρωσης» και «εξορθολογισμού» του δικτύου τους. Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η εξέλιξη αυτή «οδηγεί σε υποβάθμιση βασικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, απώλεια θέσεων εργασίας και παραπέρα ιδιωτικοποίηση του οργανισμού. Η λεγόμενη "αναδιοργάνωση" των ΕΛΤΑ έχει ως βασικό αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση του δικτύου και των υπηρεσιών τους, με σοβαρές συνέπειες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για το κοινό. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται από περικοπές θέσεων εργασίας, εντατικοποίηση, μετακινήσεις προσωπικού, ενώ οι πολίτες, ιδιαίτερα στις αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, βλέπουν να αποκόπτονται από απαραίτητες ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες».

Για τη «συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων των ΕΛΤΑ με αιφνιδιαστικές ενέργειες που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες», ζητάει απαντήσεις ο πρόεδρος και βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή. Όπως τονίζουν, «παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ οι πολίτες -και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια- βλέπουν συνεχή συρρίκνωση και στέρηση πολύτιμων υπηρεσιών που επιτείνουν ακόμα περισσότερο την ερημοποίηση της υπαίθρου. Το ”λουκέτο” σε καταστήματα των ΕΛΤΑ στην ελληνική περιφέρεια σε συνδυασμό με το ”λουκέτο” σε καταστήματα των τραπεζών, την κατάργηση Ειρηνοδικείων, την κατάργηση καταστημάτων ΔΟΥ κ.λπ. αποψιλώνουν κωμοπόλεις και χωριά από βασικές υπηρεσίες επηρεάζοντας δυσανάλογα τις τοπικές οικονομίες…».

«Η κυβέρνηση διαλύει και ιδιωτικοποιεί τα ΕΛΤΑ με τη βούλα του Υπερταμείου», σημειώνει το ΜέΡΑ25, προσθέτοντας πως «το αποτέλεσμα θα είναι η απομόνωση δεκάδων περιοχών, ιδίως ορεινών, νησιωτικών και αγροτικών, που μένουν χωρίς βασικές υπηρεσίες, όπως οι πληρωμές συντάξεων, επιδομάτων, λογαριασμών, αποστολές δεμάτων και συναλλαγές μικροχρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Στην πράξη, η απόφαση αυτή επιταχύνει την ερημοποίηση της υπαίθρου, καθώς η παραμονή σε αυτήν καθίσταται δυσβάστακτη για παραγωγικές και μη παραγωγικές ηλικίες».