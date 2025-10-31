Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο που τραυμάτισε 76χρονο

Σκύλος δάγκωσε και τραυμάτισε τον κηδεμόνα του σήμερα στον Άγιο Φλώρο Μεσσηνίας. Έπειτα από αρκετή ώρα, στο σημείο έφτασε αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε το ζώο, ενώ ο 76χρονος κηδεμόνας νοσηλεύεται.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο σκύλος (ράτσας ροντβάιλερ) επιτέθηκε –υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες– στον 76χρονο κηδεμόνα του, σε περιφραγμένο, αύλειο χώρο καταστήματος που δεν λειτουργούσε. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο 76χρονος κάλεσε τηλεφωνικά συγγενείς του για βοήθεια, οι οποίοι πήραν τηλέφωνο την αστυνομία.

Στο σημείο έφτασε αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι άντρες του οποίου δεν κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το ζώο. Στη συνέχεια έφτασαν άνδρες της ΟΠΚΕ και –όπως υποστηρίζει η αστυνομία– ο 76χρονος φέρεται να προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο. Τελικά ένας αστυνομικός πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον σκύλο.

Ο 76χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με πολλαπλά τραύματα στα χέρια, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.