Νεκρό 10χρονο κορίτσι, κατέρρευσε σε σχολείο στον Ασπρόπυργο

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο 10ο δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου, καθώς μια 10χρονη μαθήτρια άφησε την τελευταία της πνοή στο προαύλιο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το κοριτσάκι κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε την μαθήτρια στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου έχει οδηγηθεί ο 52χρονος δάσκαλος της φυσικής αγωγής και καταθέτει.

Εικάζεται πως το παιδί έχασε τις αισθήσεις του από παθολογικά αίτια.