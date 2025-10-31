Φωτιά σε κατάστημα της Θεσσαλονίκης, έγιναν απεγκλωβισμοί

Φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα εστίασης στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Νίκης στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν 10 οχήματα, με 25 άντρες και ένα κλιμακοφόρο όχημα για την κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε εγκατάσταση κλιματιστικών στον πρώτο όροφο καταστήματος που λειτουργεί ως καφέ και εστιατόριο, στην παραλιακή οδό.

Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες, ωστόσο η πυροσβεστική φέρεται να απεγκλώβισε από το κτίριο τρεις ηλικιωμένους, μια γάτα και ένα σκυλάκι, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ. Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν γίνει γνωστά προς το παρόν.

Εξαιτίας της κινητοποίησης για την κατάσβεση, η διέλευση των οχημάτων από την Αγίας Σοφίας έχει σταματήσει προς το παρόν και η κυκλοφορία ρυθμίζεται από την τροχαία.

