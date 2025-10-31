Αλληλεγγύη στην αλληλεγγύη: Φροντιστήριο προσφέρει υποτροφίες στις μαθήτριες με το καρπούζι

Φροντιστήριο στην Αθήνα αποφάσισε να προσφέρει πλήρη υποτροφία στις μαθήτριες που παρέλασαν με το σύμβολο της Παλαιστίνης • «Συγχαρητήρια στις ίδιες, στους γονείς και στους καθηγητές τους».

Σε μια αξιέπαινη κίνηση προχώρησε ένα φιλολογικό φροντιστήριο στην Αθήνα, που αποφάσισε να προσφέρει πλήρη υποτροφία στις τρεις μαθήτριες που παρέλασαν την 28η Οκτωβρίου φορώντας στο μανίκι τους το καρπούζι - σήμα της Παλαιστίνης.

«Διαβάσαμε σήμερα ότι οι τρεις μαθήτριες με το καρπούζι είναι Γ΄ Γυμνασίου και φοιτούν στο κέντρο της Αθήνας. Αν το διαβάζουν ή αν τις γνωρίζει κάποιος, τους προσφέρουμε πλήρη υποτροφία για όλα τα φιλολογικά μαθήματα και όποια σεμινάρια επιθυμούν. Συγχαρητήρια στις ίδιες, στους γονείς και στους καθηγητές τους», αναφέρεται στη σελίδα του φροντιστηρίου στα social media.

Πρόκειται για μια «φωτεινή» είδηση μέσα στα «μαύρα» σχόλια που δέχτηκε η μαθήτρια για την πράξη αλληλεγγύης της, η οποία τόνισε μιλώντας στην «Εφ.Συν.», «τι νόημα έχει να γιορτάζουμε το “δικό μας ΟΧΙ” και να μη λέμε “Οχι” σε κάθε τι άδικο και βάρβαρο που γίνεται σε όλο τον κόσμο;».