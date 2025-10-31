Η Λευκάδα στο πόδι για το Κάστρο της

Νέο συλλαλητήριο στο νησί αύριο το απόγευμα για να σταματήσει η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της παραλίας ● Να πάψει το... κρυφτούλι της δημοτικής αρχής πίσω από την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ ζητεί η Πρωτοβουλία Διάσωσης του Κάστρου αλλά και οι απανταχού Λευκαδίτες

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται από την προκήρυξη του διαγωνισμού παραχώρησης του τουριστικού περιπτέρου και της παραλίας του Κάστρου της Λευκάδας, της μόνης που έχει μείνει σχετικά ανέγγιχτη από τον υπερτουρισμό και την ανελέητη εμπορευματοποίηση κάθε σπιθαμής του νησιού. Η περιπέτεια υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα της παραλίας συνεχίζεται. Αύριο, Σάββατο, 1η Νοέμβρη, στις 18.30, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση του Κάστρου, οι συλλογικοί φορείς του νησιού, αλλά και η Ομοσπονδία Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων καλούν όλους τους Λευκαδίτες και... Λευκαδολάτρες σε συλλαλητήριο στον Αγιο Μηνά. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν να είναι ακόμα μεγαλύτερο από το πρωτοφανές για το νησί συλλαλητήριο που είχε γίνει πριν από τρία χρόνια, στις 23 Οκτωβρίου 2022.

Εφαλτήριο και αφορμή για τη νέα κινητοποίηση είναι η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο, μετά την προσφυγή της εταιρείας ΝΟΤΙΟΝ κατά της απόφασης του δήμου –για την ακρίβεια του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου– να ανακαλέσει την παραχώρηση, αποφάσισε ότι η σχετική απόφαση είναι νομικά ατελής και άκυρη. Η εταιρεία NOTION, εκπροσωπούμενη νομικά από τον καθηγητή Σπύρο Φλογαΐτη, ερμηνεύει την απόφαση του ΣτΕ κατά βούληση, ως νίκη της, που επιβάλλει στον Δήμο Λευκάδας να της παραδώσει την παραλία, ώστε μαζί με το όμορο κτίριο ΤΑΟΛ του παλιού συνεταιρισμού οινοποιών του νησιού να γίνει μέρος ενός φαραωνικού ξενοδοχειακού resort.

Παραχώρηση

Ο δήμος και η δημοτική πλειοψηφία προς το παρόν είτε σιωπούν είτε θεωρούν ότι με την απόφαση του ΣτΕ έχουν το ιδανικό άλλοθι για να υπαναχωρήσουν από το πάγωμα της παραχώρησης, το οποίο τους επέβαλε η μαζική κινητοποίηση των κατοίκων. Το ίδιο το κίνημα των κατοίκων, η Πρωτοβουλία Διάσωσης του Κάστρου, οι συλλογικοί φορείς του νησιού, αλλά και η δημοτική αντιπολίτευση διαβάζουν την απόφαση του ΣτΕ ως δεύτερη ευκαιρία για να μείνει η παραλία του Κάστρου εκεί όπου ανήκε πάντα, στον λαό της Λευκάδας.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο δήμος έχει δυο εναλλακτικές: ή να αιτιολογήσει σωστά την απόφαση ανάκλησης της παραχώρησης ή να ακυρώσει πλήρως τη διαγωνιστική διαδικασία. Το κάλεσμα της Πρωτοβουλίας στην αυριανή κινητοποίηση αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Για ποιο λόγο λοιπόν η δημοτική πλειοψηφία σπεύδει να δηλώσει “δέσμευση στην τήρηση της απόφασης” και την ανάγει σε περίπου “τελική νίκη” της εταιρείας; Σε ποιους δίνει εξετάσεις; Σκόπιμα αφήνεται η φήμη δήθεν “αβάσταχτων” αποζημιώσεων που θα πληρώσει ο δημότης, αν ο Δήμος δεν συμμορφωθεί στις αποφάσεις των δικαστηρίων. Κλείστε τ’ αυτιά σας σ’ αυτή την παραπληροφόρηση και τρομοκράτηση! Οριστική παραχώρηση μπορεί να θεμελιωθεί μόνο αν αρθούν όλοι οι νομικοί περιορισμοί, και γι’ αυτό είναι παράνομη. Σύννομη για τους ίδιους λόγους δεν είναι καν η προκήρυξη του διαγωνισμού. Τι θα πράξει ο Δήμος; ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΩΡΑ νέα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ΚΑΤΑ της διαγωνιστικής πράξης και της παραχώρησης. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ με κάθε τρόπο την ουσιαστική υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της περιοχής. Μαχόμαστε για τις αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων, για την ιστορία και τον πολιτισμό μας, για να παραδώσουμε στα παιδιά μας ελεύθερη γη, θάλασσα κι αέρα…».

Εχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι και η Ομοσπονδία των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων, που από το 2021 έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες υπέρ της διαφύλαξης του δημόσιου χαρακτήρα της περιοχής, σε υπόμνημά της προς τον δήμο επισημαίνει ότι η απόφαση του ΣτΕ θέτει αυτοτελές ζήτημα νομιμότητας του ίδιου του διαγωνισμού παραχώρησης και καθιστά παράνομη οποιαδήποτε προσπάθεια εκ των υστέρων διόρθωσης, μέσω αναδρομικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που ήταν η βασική έλλειψη που εντόπισε το ανώτατο δικαστήριο.

Στην πράξη, λέει η Ομοσπονδία, έχουμε ακύρωση του διαγωνισμού για λόγους νομιμότητας και δημόσιου συμφέροντος, με την έννοια της υποχρέωσης κάθε δημόσιου φορέα να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος. «Με κανέναν τρόπο δεν επιτρέπεται αυτή η πολλαπλά προστατευόμενη ευρύτερη περιοχή του Κάστρου να δοθεί βορρά στη μάστιγα του real estate που σαρώνει τα τελευταία χρόνια τη Λευκάδα μας», καταλήγει η ομοσπονδία.

Σημειώνεται τέλος ότι 36 δημότες της Λευκάδας με υπόμνημά τους στον Δήμο ζητούν νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για απόφαση εκ νέου ανάκλησης της παραχώρησης. Επισυνάπτουν απάντηση του ΟΦΥΠΕΚΑ σε ερώτημά τους, που αναφέρει ότι από την ένταξη της περιοχής Λιμνοθάλασσες και Αλυκές Λευκάδας στο Natura 2000 δεν έχουν εκδοθεί ούτε ΠΔ που χαράσσει στρατηγική διαχείρισής της πριν από κάθε έργο, ούτε ΚΥΑ που ορίζει ζώνες προστασίας εντός της περιοχής, ούτε γνώμη του φορέα διαχείρισης (ΟΦΥΠΕΚΑ), επομένως ο διαγωνισμός ακύρως προκηρύχθηκε.