Πέθανε η 3χρονη που βρέθηκε αναίσθητη στον πάτο πισίνας της Ρόδου

Γνωστός έγινε την Παρασκευή ο θάνατος της μικρής βρετανίδας η οποία είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, ο οποίος επήλθε πριν λίγες μέρες σε νοσοκομείο της πατρίδας της. Το παιδί είχε βρεθεί εκεί αφού νοσηλεύτηκε αρκετές ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης, στο οποίο είχε γίνει, με τη σειρά της, αεροδιακομιδή από το Νοσοκομείο Ρόδου την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες οι γιατροί από την Κρήτη είχαν ενημερώσει τους οικείους τους πως η βλάβη που είχε υποστεί το μικρό κορίτσι ήταν ανεπανόρθωτη. Θλίψη και οδύνη επικρατει στην οικογένεια και τους συγγενείς μετά την είδηση του χαμού του μικρού παιδιού, καθώς μέχρι και την τελευταία στιγμή όλοι ήλπιζαν σε ένα θαύμα.

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί με την αυτόφωρη διαδικασία ο 44χρονος θείος ως το άτομο που φέρεται να είχε υπό την επίβλεψή του το κορίτσι, καθώς και ο 54χρονος ως αρμόδιος για τους πελάτες που εξυπηρετεί το ξενοδοχείο. Στους δύο άνδρες ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια. Στην ίδια υπόθεση κατηγορούνται ο 57χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο διευθυντής της μονάδας (οι οποίοι δεν είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου) για το αδίκημα της έκθεσης, από την οποία προκλήθηκε στην παθούσα, βαριά σωματική βλάβη.

Πλέον ο αρμόδιος ανακριτής Ρόδου αναμένεται να απαγγείλει βαρύτερες κατηγορίες στους τέσσερις άνδρες και να τους απευθύνη νέα συμπληρωματική κλήση για απολογία.