Θανατηφόρο τρόχαιο στη Λένορμαν

Νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου που προσέκρουσε πάνω σε αυτοκίνητο που ήταν ακινητοποιημένο σε φανάρι.

Με αίμα βάφτηκαν για ακόμη μια φορά οι ελληνικοί δρόμοι, καθώς χθες το απόγευμα στον Κολωνό, αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο αυτοκίνητο επί της λεωφόρου Λένορμαν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε την σύγκρουση.

Το θλιβερό συμβάν σημειώθηκε στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού, όπου τέσσερα οχήματα περίμεναν σε φωτεινό σηματοδότη, όταν ένα πέμπτο όχημα προσέκρουσε στο τελευταίο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του.