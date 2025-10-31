Άστατος ο καιρός

Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και νότια από αργά το απόγευμα. Παροδικές νεφώσεις και αυξημένη υγρασία στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις. Βαθμιαία και από τα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν δίνοντας από το απόγευμα βροχές, αρχικά στα Επτάνησα και αργότερα σε περιοχές της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα και σε παράκτια κυρίως τμήματα της δυτικής ηπειρωτικής χώρας. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 19-21, στη Θεσσαλία από 5 έως 20-22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 18-20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 20-23, στα Επτάνησα από 11 έως 19-20, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 20-22 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί με εντάσεις 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ και κατά περιόδους τοπικά 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21-22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19-20 βαθμούς.