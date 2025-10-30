Γιορτή νεολαίας στον Πειραιά

Μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, την τέχνη, τη μουσική και την κοινωνική συμμετοχή των νέων, θα φιλοξενηθεί στον Πειραιά, στον Τινάνειο Κήπο, για τρεις μέρες από 31 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου. Ο Πειραιάς υποδέχεται, για πρώτη φορά, το Youth Festival 2025 και γίνεται επίκεντρο της νεολαίας.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή το Youth Festival είναι κάτι περισσότερο από ένα event, είναι ένας χώρος όπου κάθε νέος μπορεί να εκφραστεί, να εμπνευστεί και να γίνει μέρος μιας κοινότητας που πιστεύει στη δύναμη της δημιουργίας και της συμμετοχής. Την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Πειραιά.

Το φεστιβάλ προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, με ελεύθερη είσοδο για όλους, όπως:

• Live συναυλίες/ DJ sets

• Ομιλίες

• Workshops

• Κοινωνικές δράσεις

• Γευσιγνωσίες

• Beer tasting & wine tasting

Με αφορμή τη διοργάνωση του φεστιβάλ, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης συναντήθηκε την Πέμπτη με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Βασίλη Αγγελόπουλο και τον γραμματέα Χρήστο Καλτσά. Κατά τη συνάντηση, συζήτησαν για τις δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή των νέων στη δημόσια ζωή και τη σημασία πρωτοβουλιών όπως το Youth Festival, που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα και τη συλλογικότητα της νέας γενιάς.

Ο Γιάννης Μώραλης, τόνισε ότι ως δημοτική αρχή είναι υπερήφανοι που το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Πειραιά αναλαμβάνει τη διοργάνωση ενός φεστιβάλ που δίνει βήμα στη νέα γενιά. «Ο Τινάνειος Κήπος θα γίνει, για τρεις ημέρες, σημείο συνάντησης, έμπνευσης και χαράς, όπως αξίζει στη νεολαία του Πειραιά» είπε και κάλεσε όλους τους Πειραιώτες και τις Πειραιώτισσες να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της νεολαίας.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Πειραιά Βασίλης Αγγελόπουλος, ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται κάτι τόσο ανοιχτό, ζωντανό και δημιουργικό στον Πειραιά: μια γιορτή για τη νεολαία, για όλους όσοι θέλουν να μοιραστούν ιδέες, χαμόγελα και θετική ενέργεια. Στόχος τους, όπως επισήμανε, είναι να φέρουν τους νέους πιο κοντά, να ενώσουν ανθρώπους, συλλόγους και φορείς μέσα από όμορφες δράσεις, μουσική, έκθεση και συμμετοχή.