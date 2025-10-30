Αθήνα, 16°C
Λεωφορείο
φωτογραφία αρχείου | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Τραυματίστηκε ηλικιωμένη που προσπάθησε να επιβιβαστεί σε λεωφορείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» γυναίκα 72 ετών, έπειτα από τροχαίο που έλαβε χώρα στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, σε στάση λεωφορείου της γραμμής 049 στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε όταν επιχείρησε να ανέβει στο λεωφορείο.  

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για την εξακρίβωση των συνθηκών του συμβάντος. 

Σε ανακοίνωσή της η Ο.ΣΥ. αναφέρει τα εξής: «Αναφορικά με το συμβάν σε στάση της γραμμής 049 στον Πειραιά και τον τραυματισμό ηλικιωμένης γυναίκας ενημερώνουμε ότι: Βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές που διερευνούν το περιστατικό και διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτόχρονα στελέχη των αστικών συγκοινωνιών βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αττικόν και η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Απόλυτη προτεραιότητα της Ο.ΣΥ. αυτή την ώρα είναι η κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης γυναίκας».

