Πώς βρέθηκε μια ακροδεξιά οργάνωση μέσα στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου;

Διαχωρίζουν τη θέση τους όλοι οι «εμπλεκόμενοι», ο ένας μετά τον άλλον...

Αναπάντητα παραμένουν τα εύλογα ερωτήματα που έχουν προκύψει μετά την ανακοίνωση στην οποία προέβη ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, καταγγέλλοντας πως στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου συμμετείχαν μέλη οργάνωσης με υπέρ - ακροδεξιά χαρακτηριστικά.

Δύο μέρες μετά, παραμένει θολό το πώς ακριβώς κατάφεραν τα μέλη της «Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας» να δώσουν το «παρών» στην παρέλαση, καθώς όλοι οι «εμπλεκόμενοι» διαχωρίζουν τη θέση τους και κρατούν αποστάσεις, ρίχνοντας το «μπαλάκι» στην εξέδρα ή ο ένας στον άλλο.

Σήμερα, η «Παμμακεδονική Ένωση Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος - Αυστραλίας» (στο μπλοκ της οποίας συμμετείχε η εν λόγω ακροδεξιά οργάνωση) υποστήριξε σε σχετική της ανακοίνωση ότι «στα 20 χρόνια που έχει παρουσία, δεν έχει ποτέ ανάμειξη με πολιτική, πολιτικούς, ακροδξιοαριστερές εκφράσεις, φωτογραφίες προβολής κλ.π».

Νωρίτερα, το μπαλάκι στην περιφέρεια είχε πετάξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σχολίασε πως η κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια για τις παρελάσεις, προτού προχωρήσει σε ένα ανιστόρητο αντιαριστερό κήρυγμα εξισώνοντας τα «χρώματα» του φασισμού, όπως ο ίδιος και η κυβέρνησή του τα βλέπουν.

Ο Π. Μαρινάκης, λοιπόν, προέβη σε ένα άνευ προηγουμένου κήρυγμα μίσους κατά της Αριστεράς, προχωρώντας σε χυδαίους συμψηφισμούς και μιλώντας για «κόκκινο» και «μαύρο» φασισμό. Με πρόφαση τον… αγώνα της κυβέρνησης Μητσοτάκη ενάντια στον φασισμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να χαϊδέψει πλήρως το ακροδεξιό ακροατήριο, ενώ ήταν ξεκάθαρη η στόχευσή του προς τα κινήματα και τους φοιτητές.

Χαρακτηριστική ήταν η εξής δήλωση Μαρινάκη: «Έχουμε δώσει διαπιστευτήρια ως Κυβέρνηση και ως παράταξη, με βάση το τι έχουμε κάνει ενάντια στον φασισμό και στον «κόκκινο» και στον «μαύρο». Και μάλιστα, είμαστε η παράταξη, η Κυβέρνηση που βρήκε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή -γιατί όταν μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις δεν έχει να κάνει με το αν είναι ακροαριστερές ή ακροδεξιές, οι εγκληματίες είναι εγκληματίες- συγκέντρωσε όλες τις δικογραφίες και τις πήγε στη Δικαιοσύνη, ψήφισε τροπολογίες για να μην μπορούν να συμμετέχουν εγκληματικές οργανώσεις σε δημοκρατικές διαδικασίες».

Όσο για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επισήμανε ότι θα προχωρήσει σε διά παντός αποβολή του συλλόγου που «φιλοξένησε» τους ακροδεξιούς και πως ερευνά το περιστατικό.

«Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί πως σε σύλλογο που είχε έγκριση να συμμετάσχει στην παρέλαση παρεισέφρησαν στοιχεία των οποίων η δράση δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας, ο σύλλογος αυτός θα αποβληθεί δια παντός από τις θεσμοθετημένες διοργανώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ανέφερε μεταξύ άλλων η Περιφέρεια. Το ερώτημα, βέβαια, που τίθεται είναι οι φωτογραφίες, είναι εύλογο: οι ανακοινώσεις και τα βίντεο της ίδιας της ομάδας των οπαδών του δικτάτορα Μεταξά δεν αποτελούν επιβεβαίωση;

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι οπαδοί του δικτάτορα Μεταξά (δηλαδή τα μέλη της «Ελληνικής Ορθόδοξης Νεολαίας» δεν έκρυψαν την «υπερηφάνειά» τους για τη συμμετοχή τους στην παρέλαση.