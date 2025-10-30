Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε συγκέντρωση στο Εφετείο για την δίκη της Χρυσής Αυγής

«Καταδίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, να μην πέσουν στα μαλακά οι δολοφόνοι. Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Πύλου, καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες»

Αντιφασιστική συγκέντρωση θα πραγματοποιήσει η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή την Παρασκευή στο Εφετείο της Λ. Αλεξάνδρας στις 8.30.

Με αφορμή τις απολογίες των ηγετικών στελεχών της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, η ΚΕΕΡΦΑ στέλνει το μήνυμα «να μην πέσουν στα μαλακά οι δολοφόνοι» και καλεί τον κόσμο να στηρίξει τη διαμαρτυρία.

H δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο προχωρά στην ολοκλήρωση της με τις απολογίες των ηγετικών στελεχών του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής, των αρχηγών των ταγμάτων εφόδου, των δολοφόνων του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, των οργανωτών των δολοφονικών επιθέσεων κατά των Αιγύπτιων αλιεργατών, των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στο Πέραμα και των αγωνιστών των κινημάτων.

Την Παρασκευή 31 Οκτώβρη απολογούνται οι Κασιδιάρης και Λαγός που πρωτοστάτησαν στην εγκληματική δράση των ταγμάτων εφόδου στις γειτονιές του Πειραιά, της Αθήνας και άλλων περιοχών.

Με τη μαζική μας παρουσία στη δίκη στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν ανεχτούμε να πέσει στα μαλακά η εγκληματική συμμορία των νεοναζί της Χρυσής Αυγής που επιχείρησε με το τρόμο και τη οργανωμένη βία να τσακίσει τη δύναμη των συνδικάτων, της αριστεράς και των κινημάτων. Σε περίοδο, που οι εργαζόμενοι και η νεολαία έδιναν τη μάχη ενάντια στα μνημόνια, τη λιτότητα και τις άγριες περικοπές, οι φασίστες δαιμονοποιούσαν τους μετανάστες για τη φτώχεια και την εξαθλίωση, αφήνοντας στο απυρόβλητο την πολιτική των κυβερνήσεων και τους μεγαλοκαρχαρίες του πλούτου που έβλεπαν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται.

Διεκδικούμε να ολοκληρωθεί η δίκη και να τιμωρηθούν με ακόμη μεγαλύτερες ποινές οι αρχηγοί των ταγμάτων εφόδου, να μην πέσουν στα μαλακά οι ναζιστές δολοφόνοι.

Η ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης, η βαρβαρότητα των πολέμων, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου που προχωρούν στη γενοκτονία στη Γάζα, έχουν ανοίξει ξανά τον δρόμο στους φασίστες και τα εγχώρια ορφανά των ναζιστών επιχειρούν να ξαναβγούν στο προσκήνιο.

Η κυβέρνηση των δολοφόνων των Τεμπών και της Πύλου, του μεγαλύτερου ρατσιστικού εγκλήματος στην Μεσόγειο, είναι αυτή που κάνει τα πιο χυδαία ανοίγματα στην ακροδεξιά. Στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών βρέθηκε σε πλήρη απομόνωση, όταν ο Πάνος Ρούτσι, ένα μετανάστης, με την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, την ξεφτίλισε οδηγώντας την σε ήττα. Τώρα προσπαθεί να κινητοποιήσει εθνικιστικά αντανακλαστικά για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για να επιβάλει απαγορεύσεις των διαδηλώσεων και να χαϊδέψει τα αυτιά των ακροδεξιών και των φασιστών με στόχο τη διάσωση της. Την ίδια ώρα, εισβάλλει με τα ΜΑΤ στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου για να σταματήσει την κατάληψη της Αρχιτεκτονικής στέλνοντας φοιτητές στα δικαστήρια!

Δε θα την αφήσουμε να κουκουλώσει τα εγκλήματα της Πύλου και των Τεμπών, ούτε τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, ούτε να μας τραβήξει σε μια κούρσα εξοπλισμών για τα αιματοβαμμένα κέρδη των πολυεθνικών, των ορυκτών καυσίμων και του γεωστρατηγικού ελέγχου.

Η μάχη για να τσακίσουμε τον φασισμό, είναι μάχη για να μπει τέλος στη ρατσιστική πολιτική. Ο Πλεύρης στο Υπουργείο μετανάστευσης και οι νέοι νόμοι ποινικοποίησης της προσφυγιάς και της μετανάστευσης θα φέρουν νέες εκατόμβες πνιγμένων, όπως στη Πύλο και άγρια εκμετάλλευση, όπως στη Μανωλάδα.

Υπερασπίζουμε τη πρωτόδικη απόφαση καταδίκης της Χρυσής Αυγής, μια νίκη που επέβαλε το ίδιο το μαζικό αντιφασιστικό κίνημα, ξεσηκώνοντας ολόκληρο το εργατικό κίνημα και τη νεολαία για να τσακιστεί η φασιστική απειλή. Έτσι και τώρα, δε θα αφήσουμε να πέσουν στα μαλακά για να ξαναχτίσουν ορμητήρια τρόμου.

Δε θα αφήσουμε την κυβέρνηση των δολοφόνων να διασωθεί από τις γέφυρες φιλίας με την ακροδεξιά και τη ρατσιστική δολοφονική που έπνιξε τους 600 πρόσφυγες στην Πύλο. Θα δώσουμε τη μάχη για να πάνε φυλακή οι δολοφόνοι της Πύλου, για σύνορα ανοιχτά, χαρτιά και άσυλο για την προσφυγιά και για την κατάργηση των ρατσιστικών νόμων Πλεύρη και του Συμφώνου μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ.

Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις συλλογικότητες, την αριστερά να δώσουν μαζικό παρών στην αντιφασιστική συγκέντρωση, την Παρασκευή 31 Οκτώβρη, στο Εφετείο, στις 8.30 π.μ.