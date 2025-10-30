«Χειρόφρενο» 48 ωρών τραβούν τα ταξί στις 5 και 6 Νοεμβρίου

Απεργιακή κινητοποίηση απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τον κλάδο.

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αθήνα στις 5 και 6 Νοεμβρίου, με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.) να ανακοινώνει 48ωρη απεργία.

Οι οδηγοί ταξί τραβούν ξανά χειρόφρενο σε εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 22ας Σεπτεμβρίου.

Ανάμεσα σε άλλα διαμαρτύρονται για τις πολιτικές υποβάθμισης του κλάδου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και για την ανεξέλεγκτη είσοδο ιδιωτών στο μεταφορικό έργο.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη, υπό την πολιτική ευθύνη του Υπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη και της Υπουργού Τουρισμού κας Κεφαλογιάννη, εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες πλήττουν βαρύτατα τον κλάδο των ταξί, βασικό πυλώνα της αστικής και τουριστικής μετακίνησης στη χώρα μας.

Οι εν λόγω πολιτικές όχι μόνο αγνοούν τις επαγγελματικές ανάγκες και τα δίκαια αιτήματα των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, αλλά εξυπηρετούν λογικές που οδηγούν σε αποδιοργάνωση της αγοράς, υπονόμευση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών και υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες. Η υποτιθέμενη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα δεν μπορεί να στηριχθεί σε μέτρα που περιθωριοποιούν και αποδυναμώνουν τον κλάδο των ταξί.

Καταγγέλλουμε την απόλυτη σιωπή και συντονισμένη Ομερτά που επιβάλλουν η Ομοσπονδία και η κυβέρνηση, κρυμμένοι πίσω από ψεύτικες υποσχέσεις και κρυφές συμφωνίες, απέναντι στην καταστροφική πολιτική που εξαντλεί τον κλάδο μας.

Καλούμε τους συναδέλφους σε γενικό ξεσηκωμό, με τη 48ωρη απεργία ως πρώτο σταθμό αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας δεν περιμένει. Ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι, θα ανατρέψουμε τα σχέδια που μας θέλουν υποταγμένους και σιωπηλούς.

Αυτή είναι η ώρα μας.

Ή μαζί σηκωνόμαστε ή όλοι μαζί θα πέσουμε. Ομοσπονδία και κυβέρνηση έχουν επιλέξει να παριστάνουν τους νεκροζώντανους, υιοθετώντας μια σιωπή που προδίδει κάθε έννοια δικαίου και αγώνα για τον κλάδο μας.

Εξακολουθούμε να ζητούμε τον ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση και την υιοθέτηση μέτρων που θα εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια, βιωσιμότητα και ανάπτυξη για τους οδηγούς ταξί. Η συνέχιση της αδιάφορης πολιτικής όμως, δεν είναι αποδεκτή και θα συναντήσει την οργανωμένη απάντηση του κλάδου.