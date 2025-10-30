Πανηγυρισμοί της... πυρκαγιάς

Δηλαδή έγιναν στάχτη 477.000 στρέμματα έναντι 503.000 στρεμμάτων στα οποία υπολογίζεται ο μέσος όρος. Εάν αυτό οφείλεται σε διάφορους τυχαίους παράγοντες ή στην «ετοιμότητα» του κρατικού μηχανισμού, υπάρχουν αρκετές αμφιβολίες. Εξάλλου, για άλλη μία χρονιά δεν έλειψαν οι πολύ καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν δύο φορές τη Χίο, τέσσερις φορές (!) τη Νοτιοανατολική Αττική, τα Κύθηρα, την Ιεράπετρα στην Κρήτη, αλλά και τη Δυτική Αχαΐα και ιδιαίτερα την Πάτρα όπου για άλλη μία χρονιά οι φλόγες απείλησαν σοβαρά ακόμα και τον αστικό ιστό.

Ακόμα ένα «success story» σε έναν πρώτο απολογισμό για την αντιπυρική περίοδο που ολοκληρώνεται παρουσίασε χθες στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης. Το αφήγημα φέτος συνοψίζεται στο ότι σε μια δύσκολη χρονιά σε όλη την Ευρώπη, με εκατομμύρια στρέμματα καμένων εκτάσεων, η Ελλάδα βρίσκεται κατά 5% χαμηλότερα από τον δικό της ιστορικό μέσο όρο ανάμεσα στα έτη 2006-2024.

Απάντηση για το 112

Σύμφωνα με τα στατιστικά που παρουσιάστηκαν στο υπουργικό συμβούλιο, καταγράφηκε μείωση 5% στα καμένα στρέμματα, όπως και 17% στις ενάρξεις πυρκαγιών (5.055 έναντι 6.128) σε σχέση με τον μέσο όρο της 20ετίας. Οσον αφορά τις μεγάλες πυρκαγιές, 32 ήταν εκείνες που ξεπέρασαν τα 1.000 στρέμματα σε καμένη έκταση και 9 ξεπέρασαν τα 10.000 στρέμματα. Πρόκειται για τις φωτιές στον Φενεό Κορινθίας, τα Κύθηρα, τον Πισσώνα Ευβοίας, στη Ζάκυνθο, την Ιεράπετρα, την Κερατέα, τη Χίο (δις), την Αχαΐα και τα περίχωρα της Πάτρας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρατήρηση ότι την περίοδο 2021-2025 καταγράφεται σταθερή αύξηση των ημερών πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορίας 5), φτάνοντας το 30% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη δεκαετία (2010-2020). Μάλιστα, το 2025 καταγράφηκαν 6 ημέρες κατηγορίας κινδύνου 5 (κατάσταση συναγερμού) έναντι 1,1 ημέρας την τελευταία 6ετία. Βέβαια, δεν μπορεί ο γνωστός πλέον αυξημένος πυρομετεωρολογικός κίνδυνος και η αποδεκτή -ευτυχώς από όλους- κλιματική αλλαγή να αποτελούν συνεχώς άλλοθι για οτιδήποτε συμβαίνει.

Το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας επιχειρεί να απαντήσει και στις αιτιάσεις πολιτών και αυτοδιοικητικών για την κατάχρηση του 112, γεγονός που καταγγέλθηκε και από τον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, στις φωτιές που κατέκαψαν τα περίχωρα της αχαϊκής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το 112 ενεργοποιήθηκε μόλις στο 5,5% των πυρκαγιών του 2025. Από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου θεωρείται λοιπόν ότι το συγκεκριμένο ποσοστό δείχνει στοχευμένη ενεργοποίηση και με επιχειρησιακή φειδώ, μόνο όταν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για πολίτες ή οικισμούς. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται το συγκεκριμένο στατιστικό στοιχείο, οπότε δεν υπάρχει αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης, αλλά και μόνο η προσπάθεια από πλευράς Πολιτικής Προστασίας να εμφανίσει ένα χαμηλό ποσοστό δείχνει ότι τα παράπονα μάλλον λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Δεν είναι μόνο οι αριθμοί...

Στον απολογισμό δεν υπήρξε ούτε ένα ψήγμα αυτοκριτικής για τις φετινές αστοχίες, που ειδικά στην περίπτωση της Πάτρας η φωτιά έσπειρε τον όλεθρο, καταστρέφοντας βιομηχανικές μονάδες και περιουσίες στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Το ίδιο και σε περιοχές της νησιωτικής χώρας, όπως η Χίος, τα Κύθηρα και η Ιεράπετρα, όπου κινδύνεψαν ζωές και το πολυδιαφημισμένο τουριστικό προϊόν. Θυμίζουμε απλά ότι οι «επικοινωνιακές επιτυχίες» είχαν ξεκινήσει να διαφημίζονται ήδη πριν τελειώσει η μάχη με τις φλόγες, με διάφορα λαλίστατα κυβερνητικά στελέχη να παραμένουν στη συνέχεια «εξαφανισμένα» όταν η καταστροφή έφτανε μια ανάσα από την πόλη της Πάτρας. Μένει να δούμε πότε τα παθήματα θα γίνουν μαθήματα ή εάν την άνοιξη θα «πανηγυρίζουμε» για κάποια νέα παραλαβή εξοπλισμών από το «Αιγίς» και τον αυξημένο αριθμό των -μη ορθά κατανεμημένων πολλές φορές- πυροσβεστών...