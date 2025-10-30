«Εργο πνοής» που προκαλεί ασφυξία

Χάος στα σχολικά δρομολόγια στη βορειοανατολική Θεσσαλονίκη. Οι μαθητές πληρώνουν το τίμημα του flyover! Ξεκίνησαν και επίσημα χθες οι πρόδρομες εργασίες για την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος, στο πλαίσιο του «φαραωνικού» έργου του flyover, που από τα τέλη του 2023 έχει μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε μια πρωτοφανή κυκλοφοριακή αρένα. Ενώ οι αρμόδιοι υπουργοί υπόσχονται «βελτιωμένη κυκλοφορία» και «πιο ασφαλή γέφυρα», η καθημερινότητα των πολιτών -και ιδιαίτερα των μαθητών ιδιωτικών σχολείων- δείχνει μια άλλη, πολύ πιο δύσκολη πραγματικότητα: σχολικά λεωφορεία καθηλωμένα στην κίνηση, γονείς απελπισμένοι και χιλιάδες παιδιά να φτάνουν με καθυστέρηση στα θρανία τους.

Η γέφυρα Πανοράματος, κρίσιμη αρτηρία για τη σύνδεση της ανατολικής Θεσσαλονίκης με τον περιφερειακό, θα κατεδαφιστεί σε δύο φάσεις, αρχής γενομένης τον Νοέμβριο. Οι εργασίες, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, θα γίνονται μόνο Σαββατοκύριακα, ώστε «να περιοριστεί η ταλαιπωρία των οδηγών». Ομως, όπως αποδεικνύεται, η ταλαιπωρία έχει ξεκινήσει προ πολλού και είναι καθημερινή.

Ατέλειωτες ουρές

Στην περιοχή λειτουργεί το 1/3 των ιδιωτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης. Τα σχολικά λεωφορεία που μεταφέρουν τους μαθητές ξεπερνούν τα 165. Μαζί με τα οχήματα των περίπου 1.500 γονέων και άλλων τόσων εργαζομένων στα εκπαιδευτήρια, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κυκλοφοριακό μείγμα κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι. Σηματοδότες, κόμβοι και διασταυρώσεις έχουν μετατραπεί σε μόνιμα σημεία συμφόρησης. Στο φανάρι του «Ανατόλια», στην οδό Κέννεντυ, αλλά και στους Ελαιώνες, από τις 7.45 έως τις 8.40 σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων: σχολικά, Ι.Χ., ταξί, δάσκαλοι και συνοδοί εγκλωβίζονται καθημερινά σε ένα κυκλοφοριακό μαρτύριο. Η εικόνα επαναλαμβάνεται το μεσημέρι, μεταξύ 14.45 και 15.45, όταν τα παιδιά αποχωρούν από τα σχολεία.

«Αναγκαστήκαμε να αυξήσουμε τον αριθμό των σχολικών λεωφορείων. Σκοπός είναι τα παιδιά να μένουν στα λεωφορεία όσο το δυνατόν λιγότερο. Επίσης, ζητήσαμε από την Τροχαία Θεσσαλονίκης να αυξήσει τους ρυθμιστές-τροχονόμους σε καίρια σημεία ώστε να μην κολλάνε τα αυτοκίνητα στα φανάρια. Η διευθύντρια της Τροχαίας μάς διαβεβαίωσε ότι θα ανταποκριθεί. Ελπίζουμε ότι το πρόβλημα θα αμβλυνθεί», ανέφερε στην «Εφ.Συν.» ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων Ελλάδος, Ιωάννης Κορυφίδης.

Παρά τις υποσχέσεις, ο συντονισμός φαίνεται να παραμένει ζητούμενο. Το υπουργείο Μεταφορών και η Τροχαία προσπαθούν να κατευνάσουν τις αντιδράσεις με ημίμετρα, όπως κυλιόμενη κυκλοφορία για τα 165 σχολικά λεωφορεία και -όπως ανακοινώθηκε- νέα λεωφορειακή γραμμή-εξπρές που θα συνδέει το Πανόραμα με τον σταθμό του Μετρό στη Νέα Ελβετία.

Μόνο που και το Μετρό θα κλείσει για αρκετές εβδομάδες λόγω της επέκτασης στην Καλαμαριά...

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, χαιρέτισε τις αποφάσεις αυτές, επισημαίνοντας πως «τα δρομολόγια αυτά ουσιαστικά θα μειώσουν τον όγκο των αυτοκινήτων που κινούνται μέσω της βασικής οδού του Πανοράματος προς το κέντρο, βελτιώνοντας τις κυκλοφοριακές συνθήκες σε ποσοστό 10%». Ωστόσο, οι κάτοικοι και οι γονείς δεν συμμερίζονται τον ίδιο ενθουσιασμό.

Μαρτύριο

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το flyover ως «έργο πνοής», που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, για χιλιάδες οικογένειες το μόνο που έχει αλλάξει μέχρι στιγμής είναι η ποιότητα της καθημερινής τους ζωής... προς το χειρότερο. Οι γονείς ξυπνούν μία ώρα νωρίτερα, τα παιδιά περνούν δύο και τρεις ώρες ημερησίως μέσα στα σχολικά, ενώ οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να προσαρμόσουν τα ωράρια μαθημάτων σε ένα χάος που δύσκολα μπορεί κανείς να ελέγξει.

Η έλλειψη έγκαιρης προετοιμασίας και εναλλακτικών λύσεων προκαλεί άγχος και αγανάκτηση. Οπως παραδέχονται και οι ίδιοι οι διευθυντές των σχολείων, από το καλοκαίρι αναγκάστηκαν να αυξήσουν τον αριθμό των λεωφορείων, των οδηγών και των συνοδών, προκειμένου να μειώσουν τον χρόνο ταλαιπωρίας των μαθητών. Κι όμως, η κατάσταση επιδεινώνεται, καθώς κάθε νέο εργοτάξιο προκαλεί μια νέα εκτροπή κυκλοφορίας, συχνά σε ένα θολό τοπίο προγραμματισμού κι ενημέρωσης.

Η ευθύνη, για πολλούς, βαραίνει το κράτος. Το έργο προχωρά χωρίς να έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη οι κοινωνικές επιπτώσεις του. Δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο μαζικών μετακινήσεων, ούτε ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών. Το flyover, αντί να διευκολύνει, στραγγαλίζει -τουλάχιστον προς το παρόν- τη μετακίνηση σε μια πόλη που ήδη δοκιμάζεται από χρόνια κυκλοφοριακά προβλήματα.

«Δεν φτάνεις ποτέ»

«Μας μιλούν για το μέλλον, αλλά τα παιδιά μας ταλαιπωρούνται στο παρόν», σχολιάζει μητέρα μαθητή. «Κάθε μέρα είναι ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουμε στο σχολείο. Αν δεν φύγεις πριν από τις 7, δεν φτάνεις ποτέ»... Η κυβέρνηση υπόσχεται ότι η νέα γέφυρα Πανοράματος θα είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο του 2026. Εως τότε, χιλιάδες μαθητές θα συνεχίσουν να ζουν καθημερινά μέσα στην κίνηση, την ταλαιπωρία και την ανασφάλεια. Γιατί, πίσω από τα τεχνικά δελτία και τις φωτογραφίες των εγκαινίων, υπάρχει μια πόλη που βουλιάζει στις καθυστερήσεις - και μια κοινωνία που κουράστηκε να περιμένει.