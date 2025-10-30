Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
21°C
21.3° 19.7°
2 BF
62%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
18.1° 14.6°
2 BF
73%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.0° 19.0°
1 BF
60%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
11°C
10.9° 10.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
72%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
71%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
12°C
12.4° 12.4°
1 BF
71%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
59%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.5° 20.5°
3 BF
53%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
18°C
19.9° 16.6°
2 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
52%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
63%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
73%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
82%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
20.7° 18.8°
1 BF
59%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 21.8°
2 BF
65%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.5° 18.8°
0 BF
55%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.1° 16.3°
0 BF
54%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.7° 14.7°
2 BF
81%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
13°C
12.6° 12.6°
1 BF
69%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Φωτιά Ριτσώνα
φωτογραφία αρχείου. | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Καίγονται μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών • Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Νέο Σούλι Σερρών, η οποία ξέσπασε περίπου στις 4 τα ξημερώματα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά Σερρών, στην προσπάθεια περιορισμού των φλογών.

Σύμφωνα την ΕΡΤ, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες που καίνε μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά μαίνεται στον εθνικό δρόμο Σερρών–Δράμας, περίπου τέσσερα με πέντε χιλιόμετρα από το Νέο Σούλι. Η περιοχή δεν είναι κατοικημένη, ωστόσο το μέγεθος της φωτιάς είναι μεγάλο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν καίει εγκαταστάσεις του εργοστασίου, αλλά εξωτερικά υλικά, όπως απορρίμματα. Εκτιμούν επίσης ότι η κατάσβεση θα διαρκέσει πολλές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται, εφόσον χρειαστεί, να πραγματοποιηθούν εναέριες ρίψεις νερού.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual