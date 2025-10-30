Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Νέο Σούλι Σερρών, η οποία ξέσπασε περίπου στις 4 τα ξημερώματα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά Σερρών, στην προσπάθεια περιορισμού των φλογών.

Σύμφωνα την ΕΡΤ, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες που καίνε μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά μαίνεται στον εθνικό δρόμο Σερρών–Δράμας, περίπου τέσσερα με πέντε χιλιόμετρα από το Νέο Σούλι. Η περιοχή δεν είναι κατοικημένη, ωστόσο το μέγεθος της φωτιάς είναι μεγάλο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν καίει εγκαταστάσεις του εργοστασίου, αλλά εξωτερικά υλικά, όπως απορρίμματα. Εκτιμούν επίσης ότι η κατάσβεση θα διαρκέσει πολλές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται, εφόσον χρειαστεί, να πραγματοποιηθούν εναέριες ρίψεις νερού.