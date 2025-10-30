Θανατηφόρο τροχαίο στα Γλυκά Νερά, νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής

Η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 23χρονο αναβάτη μηχανής σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος των Γλυκών Νερών.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Παιανία, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο αναβάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρχε και άλλο όχημα το οποίο περνούσε από το σημείο την ώρα της μοιραίας πρόσκρουσης.