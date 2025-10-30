Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
21°C
21.3° 19.7°
2 BF
62%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
18.1° 14.6°
2 BF
73%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.0° 19.0°
1 BF
60%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
11°C
10.9° 10.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
72%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
71%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
12°C
12.4° 12.4°
1 BF
71%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
59%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.5° 20.5°
3 BF
53%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
18°C
19.9° 16.6°
2 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
52%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
63%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
73%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
82%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
20.7° 18.8°
1 BF
59%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 21.8°
2 BF
65%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.5° 18.8°
0 BF
55%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.1° 16.3°
0 BF
54%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.7° 14.7°
2 BF
81%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
13°C
12.6° 12.6°
1 BF
69%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
troxaio
φωτογραφία αρχείου | dreamstime

Θανατηφόρο τροχαίο στα Γλυκά Νερά, νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 23χρονο αναβάτη μηχανής σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος των Γλυκών Νερών.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Παιανία, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. 

Ο αναβάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρχε και άλλο όχημα το οποίο περνούσε από το σημείο την ώρα της μοιραίας πρόσκρουσης.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Θανατηφόρο τροχαίο στα Γλυκά Νερά, νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual