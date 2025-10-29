Προβολή του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ Shalom – Salaam – Peace

Σας καλούμε στην εκδήλωσή μας για την Παλαιστίνη, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, ώρα 7 μ.μ. στον Πολυχώρο μας, Παλαμηδίου 12-16, στον Άλιμο.
Θα προβληθεί το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ της Αλεξίας Τσούνη
Shalom – Salaam – Peace
Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους :
ΛΑΤΙΦ ΝΤΑΡΟΥΙΣ, ακαδημαϊκός, υπεύθυνος εξωτερικών υποθέσεων της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΓΓΑΣ, δημοσιογράφος, μέλος του πλοίου "Οξυγόνο" του Global Sumud Flotilla, και
ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΟΥΝΗ, σκηνοθέτρια του ντοκιμαντέρ, Κοινωνικός Συνεταιρισμός FemArtAct
Παρέμβαση θα κάνει ο ΘΩΜΑΣ ΓΙΟΥΡΓΑΣ, επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας, δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της δημοτικής κίνησης "ΕΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ".
Στο χώρο θα υπάρχει έκθεση φωτογραφιών από τη Γάζα με τίτλο “Is There Anyone Alive ? The Language of Communication in Gaza". Η έκθεση δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Παλαιστινιακή Παροικίας Ελλάδας με σκοπό την παρουσίαση των γεγονότων στη Γάζα μέσα από το φωτογραφικό φακό των δημοσιογράφων της περιοχής.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας εδώ.
