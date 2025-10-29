Αθήνα, 16°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
17.3° 13.8°
1 BF
68%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
13°C
14.4° 12.1°
1 BF
78%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
13°C
13.3° 11.0°
1 BF
73%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
8°C
7.9° 7.9°
0 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
9°C
8.9° 8.9°
0 BF
87%
Βέροια
Αίθριος καιρός
12°C
12.0° 12.0°
2 BF
73%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
4°C
4.4° 4.4°
1 BF
93%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
13°C
13.2° 13.2°
2 BF
88%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
16.9° 14.8°
2 BF
67%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
13°C
14.3° 13.3°
1 BF
65%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
3 BF
59%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
2 BF
75%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
18°C
17.8° 17.8°
1 BF
74%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
11°C
10.9° 10.9°
0 BF
100%
Λαμία
Αίθριος καιρός
17°C
16.6° 14.0°
0 BF
75%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.8°
2 BF
70%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
10°C
9.8° 9.8°
0 BF
81%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
14°C
13.8° 13.8°
1 BF
77%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
13°C
12.5° 12.5°
1 BF
80%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
9°C
8.5° 8.5°
1 BF
83%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
gaza
φωτογραφία αρχείου | (AP Photo/Leo Correa)

Προβολή του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ Shalom – Salaam – Peace

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σας καλούμε στην εκδήλωσή μας για την Παλαιστίνη, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, ώρα 7 μ.μ. στον Πολυχώρο μας, Παλαμηδίου 12-16, στον  Άλιμο.

Θα προβληθεί το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ της Αλεξίας Τσούνη

Shalom – Salaam – Peace

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους :

ΛΑΤΙΦ ΝΤΑΡΟΥΙΣ, ακαδημαϊκός, υπεύθυνος εξωτερικών υποθέσεων της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας,

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΓΓΑΣ, δημοσιογράφος, μέλος του πλοίου "Οξυγόνο" του Global Sumud Flotilla, και

ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΟΥΝΗ, σκηνοθέτρια του ντοκιμαντέρ, Κοινωνικός Συνεταιρισμός FemArtAct

Παρέμβαση θα κάνει ο ΘΩΜΑΣ ΓΙΟΥΡΓΑΣ, επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας, δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της δημοτικής κίνησης "ΕΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ".

Στο χώρο  θα υπάρχει έκθεση φωτογραφιών από τη Γάζα με τίτλο “Is There Anyone Alive ? The Language of Communication in Gaza".  Η έκθεση δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Παλαιστινιακή Παροικίας Ελλάδας με σκοπό την παρουσίαση των γεγονότων στη Γάζα μέσα από το φωτογραφικό φακό των δημοσιογράφων της περιοχής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας εδώ

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Προβολή του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ Shalom – Salaam – Peace

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual