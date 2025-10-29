Η αφόρητη δυσοσμία στην Κέρκυρα και ο ενταφιασμός αποβλήτων στην Πρέβεζα

Αναστάτωση στους κατοίκους δύο τοπικών κοινωνιών έχει προκαλέσει η πυρκαγιά που έκαψε πρόσφατα αποθήκες γνωστής επιχείρησης στην Κέρκυρα.

Ειδικότερα, στο νησί υπάρχουν καταγγελίες πως επικρατεί αφόρητη δυσοσμία τις τελευταίες ημέρες, καθώς η μυρωδιά της σήψης δεν περιορίζεται στην περιοχή γύρω από τις αποθήκες, αλλά εκτείνεται σε ακτίνα έως και 2,5 χιλιομέτρων, φτάνοντας συχνά μέχρι το κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, ανάλογα με τη φορά του ανέμου. \

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κάτοικοι αναγκάζονται να κρατούν κλειστά τα παράθυρα, ενώ δεκάδες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφουν την αγανάκτηση και την ανησυχία τους. Οι τοπικοί φορείς έχουν δεχθεί εκατοντάδες καταγγελίες, κυρίως προς τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ζητώντας άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος βρέθηκε σήμερα στο σημείο για να εξετάσει ενδεχόμενη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Την ίδια στιγμή –σύμφωνα πάντα με την ΕΡΤ– απόβλητα από την επιχείρηση μεταφέρθηκαν παράνομα στην Ήπειρο, όπου θάφτηκαν προκαλώντας περιβαλλοντική ρύπανση η οποία έφερε αναστάτωση στους κατοίκους.

Τα απόβλητα κατέληξαν θαμμένα σε απόσταση αναπνοής από τον ποταμό Λούρο στον δήμο Ζηρού Πρέβεζας, με τις τοπικές αρχές να δηλώνουν πως δεν είχαν εμπλοκή ή γνώση για αυτό.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 28, 46 και 64 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν δώδεκα ακόμη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.