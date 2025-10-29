Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.5° 16.8°
3 BF
59%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
15°C
16.6° 13.8°
1 BF
71%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
16°C
16.0° 16.0°
1 BF
63%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
77%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
82%
Βέροια
Αίθριος καιρός
14°C
14.3° 14.3°
2 BF
71%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
9°C
9.4° 9.4°
1 BF
71%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
16°C
16.3° 16.3°
1 BF
76%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.8° 16.9°
2 BF
46%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
17°C
16.9° 16.5°
3 BF
58%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
18°C
18.4° 18.4°
4 BF
48%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
17°C
17.3° 17.3°
2 BF
61%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
88%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
15°C
14.9° 14.9°
3 BF
82%
Λαμία
Αίθριος καιρός
19°C
18.8° 15.6°
0 BF
71%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
22°C
21.6° 20.8°
3 BF
62%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
17°C
17.2° 17.2°
2 BF
46%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
15°C
15.5° 10.3°
0 BF
65%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
13°C
13.1° 13.1°
1 BF
78%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
67%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Πρέβεζα, απόβλητα
ERTNEWS

Η αφόρητη δυσοσμία στην Κέρκυρα και ο ενταφιασμός αποβλήτων στην Πρέβεζα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Εκατοντάδες καταγγελίες προς τον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, τρεις συλλήψεις στην Πρέβεζα.

Αναστάτωση στους κατοίκους δύο τοπικών κοινωνιών έχει προκαλέσει η πυρκαγιά που έκαψε πρόσφατα αποθήκες γνωστής επιχείρησης στην Κέρκυρα. 

Ειδικότερα, στο νησί υπάρχουν καταγγελίες πως επικρατεί αφόρητη δυσοσμία τις τελευταίες ημέρες, καθώς η μυρωδιά της σήψης δεν περιορίζεται στην περιοχή γύρω από τις αποθήκες, αλλά εκτείνεται σε ακτίνα έως και 2,5 χιλιομέτρων, φτάνοντας συχνά μέχρι το κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, ανάλογα με τη φορά του ανέμου. \

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κάτοικοι αναγκάζονται να κρατούν κλειστά τα παράθυρα, ενώ δεκάδες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφουν την αγανάκτηση και την ανησυχία τους. Οι τοπικοί φορείς έχουν δεχθεί εκατοντάδες καταγγελίες, κυρίως προς τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ζητώντας άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος βρέθηκε σήμερα στο σημείο για να εξετάσει ενδεχόμενη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Την ίδια στιγμή –σύμφωνα πάντα με την ΕΡΤ– απόβλητα από την επιχείρηση μεταφέρθηκαν παράνομα στην Ήπειρο, όπου θάφτηκαν προκαλώντας περιβαλλοντική ρύπανση η οποία έφερε αναστάτωση στους κατοίκους.

Τα απόβλητα κατέληξαν θαμμένα σε απόσταση αναπνοής από τον ποταμό Λούρο στον δήμο Ζηρού Πρέβεζας, με τις τοπικές αρχές να δηλώνουν πως δεν είχαν εμπλοκή ή γνώση για αυτό. 

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 28, 46 και 64 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν δώδεκα ακόμη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Η αφόρητη δυσοσμία στην Κέρκυρα και ο ενταφιασμός αποβλήτων στην Πρέβεζα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual