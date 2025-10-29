Αθήνα, 22°C
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Αγρότες ΒΟΑΚ

Στον ΒΟΑΚ οι αγρότες - Προαναγγέλλουν μπλόκα διαρκείας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Δυναμικές κινητοποιήσεις στον κεντρικό οδικό άξονα της Κρήτης • Ετοιμάζονται για αγώνα διαρκείας

Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι αγρότες της Κρήτης για να διαμαρτυρηθούν για την στάση της κυβέρνησης στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της καθυστέρησης κατάθεσης των επιδοτήσεων.

Στο Ηράκλειο οι αγροτοκτηνοτρόφοι ανακοίνωσαν ότι θα διανυκτερεύσουν στον ΒΟΑΚ, τον οποίο και έκλεισαν περίπου στις 12.30, ενώ ο οδικός άξονας ανοίγει κατά διαστήματα για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Οι αγρότες των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου επισημαίνουν ότι υπάρχει σε εκκρεμότητα μια πρόσκληση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, για να συναντηθούν μαζί του στην Αθήνα. Οι εξελίξεις αυτές θα κρίνουν και την πορεία των κινητοποιήσεων. 

Στην άλλη πλευρά της Κρήτης, στα Τσικαλαριά του νομού Χανίων αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής πραγματοποιούν επίσης κινητοποίηση, για να εκφράσουν την οργή τους για την καθυστερημένη απόδοση των ενισχύσεων, ενώ αναμένεται να κλείσει και εκεί συμβολικά ο ΒΟΑΚ. 

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI)
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI)
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI)
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI)
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

 

 

Στον ΒΟΑΚ οι αγρότες - Προαναγγέλλουν μπλόκα διαρκείας

