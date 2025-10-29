Τα σωματεία δίνουν το «παρών» στη δίκη της Πέμπτης

Πάνω από 30 σύλλογοι εκπαιδευτικών, σωματεία του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού, όπως και φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας καλούν στην αυριανή συγκέντρωση έξω από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 10.30 το πρωί, όπου θα εκδικαστεί η αίτηση ακύρωσης της αργίας που έχει επιβληθεί στην εκπαιδευτικό Χρύσα Χοτζόγλου με απόφαση του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η Χρύσα Χοτζόγλου διώκεται γιατί συμμετείχε σε κοινή κινητοποίηση με τους συναδέλφους της και τους μαθητές της ενάντια σε αξιολόγηση νεοδιόριστης συναδέλφου, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του σωματείου της. Τη θέση της καθηγήτριας σε αργία, που κινδυνεύει να αποτελέσει την πρώτη μετά τη χούντα απόλυση από το δημόσιο σχολείο για συνδικαλιστικούς λόγους, υπέγραψε ο τότε υπουργός Παιδείας ενάντια στην ομόφωνη απορριπτική απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι η πρώτη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, που δικαίωσε την εκπαιδευτικό, προκάλεσε την κυβερνητική δυσαρέσκεια και με παρέμβασή της επισπεύσθηκε η επόμενη δίκη μέσα σε μία εβδομάδα. Ετσι, το ίδιο δικαστήριο ακύρωσε την προηγούμενη απόφασή του και έθεσε ξανά την καθηγήτρια σε αργία.

«Η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘ φοβούνται τους κοινούς αγώνες εκπαιδευτικών και μαθητών και θέλουν στο πρόσωπο της Χρύσας να τρομοκρατήσουν όποιον αντιστέκεται και αγωνίζεται ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Η Χρύσα Χοτζόγλου δεν είναι μόνη της. Η άδικη δίωξή της έχει εξοργίσει όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά πλατιά κομμάτια της νεολαίας και του λαού και η αγωνιστική της στάση τους συγκινεί. Από την πρώτη στιγμή ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης την αγκάλιασε, τη στήριξε και στρίμωξε την κυβέρνηση, που νόμιζε πως θα ήταν πολύ εύκολη η απόλυσή της. Να εκφραστεί ξανά η αλληλεγγύη με μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση έξω από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, την Πέμπτη στις 10.30 π.μ. Για την οριστική άρση της δυνητικής αργίας, για να γυρίσει η Χρύσα στο σχολείο της, για να νικήσει το δίκιο» αναφέρουν οι Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών σε ανακοίνωσή τους.

Ενδεικτικά, σωματεία που καλούν στην αυριανή συγκέντρωση: ΕΛΜΕ Πειραιά, Α’ Δυτικής Αττικής (Ελευσίνα), Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας, Ανω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής, Περιστερίου, Φωκίδας, Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, Καλλιθέας-Ν. Σμύρνης-Μοσχάτου, Ζ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, ΣΕΠΕ: Αθηνά, Αμαρουσίου, Αριστοτέλης, Αλ. Δελμούζος, Ηρώ Κωνσταντοπούλου, K. Σωτηρίου, Ν. Σμύρνης, Πειραιά «Πρόοδος», «Ο Περικλής», «Ρήγας Φεραίος», Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑ, Πανελλήνια Ενωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών (ΠΕΣΕΚ), Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ, Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου, ΟΣΕΔΥΠ, Σωματείο Εργαζομένων ΓΝΕ Θριάσιο, Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ (ΔΑΦΝΙ), Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, Πανελλήνια Ενωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), ΣΕΦΚ.