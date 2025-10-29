Κίνδυνος απένταξης από το Ταμείο Ανάκαμψης

Στις τσέπες των Ελλήνων φορολογουμένων απειλείται να καταλήξει το «ψηφιακό άλμα» στο Ελληνικό Κτηματολόγιο για το οποίο τόσο υπερηφανεύεται η κυβέρνηση. Το πιο μεγάλο από τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή η ψηφιοποίηση των χάρτινων αρχείων των υποθηκοφυλακείων, με ολικό προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ, έλαβε και επισήμως εξάμηνη παράταση, για να παραδοθεί τον Ιούνιο του 2026, και ο κίνδυνος απένταξης είναι ορατός.

Ως έργο, η ψηφιοποίηση των αρχείων των 390 παλαιών υποθηκοφυλακείων ξεκίνησε επισήμως μετά το καλοκαίρι του 2023 με πανηγυρικές ανακοινώσεις από τον τότε αρμόδιο υφυπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Το έργο έσπασε σε πέντε συμβάσεις και οι πέντε ανάδοχοι ξεκίνησαν το σκανάρισμα εκατοντάδων εκατομμυρίων σελίδων από πράξεις και συμβόλαια που ήταν καταχωρισμένα σε χάρτινη μορφή. Με βάση τις αρχικές συμβάσεις, το έργο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στις 31/12/2025, ημερομηνία που ήταν τότε και το απόλυτο όριο για την παράδοση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Εισήγηση

Τα προβλήματα στην υλοποίηση δεν άργησαν να εκδηλωθούν και η κυβέρνηση ξεκίνησε δειλά να μιλά για κάποιες καθυστερήσεις. Παρά ταύτα, το καλοκαίρι του 2025, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κτηματολογίου έφτασε εισήγηση προκειμένου να ξεκινήσει άρον άρον διαφημιστική καμπάνια για την προβολή του έργου της ψηφιοποίησης των αρχείων στα μέσα ενημέρωσης, με προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ.

Η προσπάθεια επίσπευσης της δημιουργίας ακόμη μιας «λίστας Πέτσα» προκάλεσε αίσθηση καθώς συνέβη μέσα στον ορυμαγδό που είχε προκύψει από την κατάρρευση των πληροφοριακών συστημάτων του Κτηματολογίου, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που οδήγησε στην παραίτηση του αρμόδιου υφυπουργού Χρήστου Μπουκώρου και την αποχώρηση του προέδρου του Κτηματολογίου, Στ. Σακαρέτσιου, προκειμένου να αναλάβει γενικός γραμματέας Μεταφορών.

Η συζήτηση σε εκείνο το Διοικητικό Συμβούλιο αναβλήθηκε καθώς ετοιμάζονταν ήδη οι εισηγήσεις για την 6μηνη παράταση στην εκτέλεση του έργου και δεν θα μπορούσε αυτό να διαφημίζεται ως ολοκληρωμένο έναν χρόνο νωρίτερα. Τελικά, το θέμα ξανασυζητήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Τότε, αποφασίστηκε να δοθεί εξάμηνη παράταση στη διαφημιστική σύμβαση που είχε ήδη υπογραφεί και η λήξη της αντί για τις 31/10/25 να μετατεθεί στις 30/4/26. Εάν, δηλαδή η σύμβαση υλοποιηθεί, θα πρέπει οι διαφημίσεις να «παίξουν» μέχρι το τέλος Απριλίου 2026, ενώ το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν από τον Ιούνιο του 2026. Ως προς το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων:

● Ξεκίνησε με στόχο την ψηφιοποίηση 600 εκατομμυρίων σελίδων και επεκτάθηκε στη συνέχεια στο 1 δισεκατομμύριο σελίδες. Ο προϋπολογισμός μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης φτάνει στα 309 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

● Εχει σπάσει σε πέντε συμβάσεις-τμήματα. Το 1ο Τμήμα αφορά υποθηκοφυλακεία στην Αθήνα (Αθηνών, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Πειραιώς-Νήσων), το 2ο Κρήτη και Αττική, το 3ο Ηπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και υπόλοιπο Αθηνών, το 4ο Κεντρική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και το 5ο Τμήμα Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο και Δυτική Μακεδονία.

● Ανάδοχοι ανέλαβαν στο 1ο Τμήμα η κοινοπραξία Netcompany Intrasoft – Profile Systems & Software, στο 2ο το σχήμα Wind – Iron Mountain Hellas, στο 3ο Unisystems – Αρχειοθήκη – Onex – Business Solutions, στο 4ο ο ΟΤΕ και στο 5ο η κοινοπραξία Vodafone – Cosmos Business Systems – Geoanalysis – Q&R.

● Τα θετικά μιας τέτοιας ψηφιοποίησης είναι προφανή καθώς δεν θα πρέπει ιδιοκτήτες, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι να πηγαίνουν και να αναζητούν παλαιούς τίτλους σε σκονισμένα ράφια, αλλά θα μπορούν να τα δουν ψηφιοποιημένα από τον υπολογιστή τους. Βάσει των συμβάσεων, έπρεπε να ψηφιοποιηθούν, μεταξύ άλλων, Αλφαβητικά Ευρετήρια, Βιβλία Μερίδων, Αρχεία τίτλων μεταγραφών, Βιβλία υποθηκών, Αρχεία υποθηκών, Βιβλία κατασχέσεων, Αρχεία κατασχέσεων, Βιβλία Διεκδικήσεων, Αρχεία διεκδικήσεων, Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλία Ενεχύρων και Αρχεία Ενεχύρων. Πρόκειται για έναν τεράστιο πλούτο δεδομένων που αποτυπώνει την ιστορία της ιδιοκτησίας ακινήτων πανελλαδικά, οπότε μαζί με την ευκολία προκύπτει και ο κίνδυνος διασφάλισης των αρχείων αυτών από κυβερνοεπιθέσεις και εμπόριο πληροφοριών.

● Προς το παρόν, τα προβλήματα εντοπίζονται στην ολοκλήρωση και παράδοση των συμβάσεων. Εδώ και μήνες, οι αρμόδιοι άρχισαν να μιλούν για παρατάσεις καθώς ο ρυθμός σάρωσης των χάρτινων αρχείων δεν επέτρεπε να τελειώσουν οι εργασίες έως τις 31/12/2025. Ετσι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κτηματολογίου την περασμένη εβδομάδα, στη συνεδρίαση της 22ας Οκτωβρίου, αποφάσισε να δοθούν επισήμως παρατάσεις και στις 5 συμβάσεις του έργου. Η διάρκεια των συμβάσεων παρατείνεται ώς την 1η Ιουνίου 2026, η σάρωση και τεκμηρίωση εγγράφων, η μετάπτωση των δεδομένων και η καταχώριση εγγράφων ώς τις 30 Απριλίου 2026. Τα τελευταία αποτελούν Τμηματικά Παραδοτέα των συμβάσεων καθώς δεν αρκεί να σαρωθούν τα χάρτινα αρχεία, αλλά πρέπει κάθε ψηφιακό αρχείο να περάσει σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και με τρόπο που θα είναι εύκολος ο εντοπισμός του από τον ενδιαφερόμενο με έννομο συμφέρον.

● Η αποτυχία του Κτηματολογίου να ολοκληρωθεί εγκαίρως το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων προσθέτει γενικότερα ερωτήματα για την αξιοπιστία λειτουργίας του φορέα. Εάν χρειαστεί να δοθούν και νέες παρατάσεις, ο κίνδυνος απένταξης του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ορατός και τότε θα πρέπει να πληρωθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Βεβαίως, κάποιοι δεν ανησυχούν ιδιαιτέρως και σε ιδιωτικές συζητήσεις υποστηρίζουν ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα διότι η Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει αποθεματικό εκατοντάδων εκατομμυρίων - λες και αυτό δεν έχει δημιουργηθεί από καταβολές φορολογουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα συστήματα πληροφορικής του Κτηματολογίου αντιμετώπισαν συνεχόμενα προβλήματα που οδήγησαν σε αδυναμία εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων και σε διαμαρτυρίες από πλευράς δικηγόρων και συμβολαιογράφων.

Παρά ταύτα, ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης έχει εξαγγείλει ότι προωθείται η μεταφορά στο Κτηματολόγιο όλων των Υπηρεσιών Δόμησης (Πολεοδομίες) από τους δήμους, χωρίς να είναι γνωστό πώς ένα τέτοιο σχέδιο θα υλοποιηθεί και με ποιο προσωπικό.