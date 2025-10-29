Προσκλητήριο αγώνα απέναντι στην αποδυνάμωση της Αυτοδιοίκησης

Το κάλεσμα για «μάχη» απέναντι στην «κυβερνητική επίθεση» έγινε σε διαδικτυακή συζήτηση της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης της ΚΕΔΕ «Αυτοδιοίκηση Τώρα» -παράταξη της οποίας ηγείται ο δήμαρχος Αθηναίων- που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας με συμμετοχή περισσότερων των 100 αυτοδιοικητικών στελεχών και περισσότερων των 20 δημάρχων, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που έχουν αναφορές τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Πρώτο πεδίο αυτής της «μάχης» θα αποτελέσει το συνέδριο της ΚΕΔΕ (6-8 Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη) βάσει της εισήγησης του κ. Δούκα που έγινε δεκτή χωρίς ουδεμία αντίρρηση.

Να δώσουν «ισχυρή και αποφασιστική απάντηση» απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλεί τους αιρετούς του προοδευτικού χώρου ο Χάρης Δούκας.

«Δείγματα γραφής»

Ο δήμαρχος Αθηναίων κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συνεχίζει να «απογυμνώνει» την Αυτοδιοίκηση από πόρους και αρμοδιότητες. Παρέθεσε τα εξής κυβερνητικά «δείγματα γραφής»:

● Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι μεν ασαφής ως προς την κρατική επιχορήγηση των δήμων, αλλά είναι σαφές ότι θα «λείπουν» τα περίπου 4,5 δισ. ευρώ που είναι θεσμοθετημένα βάσει του «Καλλικράτη».

● Η κυβέρνηση υπόσχεται 100 εκατ. ευρώ περισσότερα για τους δήμους σε σχέση με πέρσι, αλλά ουδέποτε έδωσε τις τρεις δόσεις ΚΑΠ (κρατική επιχορήγηση) ύψους 468 εκατ. ευρώ που διεκδικεί η ΚΕΔΕ από το περσινό συνέδριο της Ρόδου.

● Εν κρυπτώ και αιφνιδιαστικά αφαιρούνται μέσω νομοσχεδίου από τους δήμους έσοδα περίπου 50 εκατ. ευρώ που προέρχονται από πρόστιμα του ΚΟΚ (προκειμένου να δοθούν σε Ταμεία Πρόνοιας Ενστόλων)!

● Η Αυτοδιοίκηση αποκλείστηκε από το υπερπλεόνασμα και τα έσοδα του Τέλους Ανθεκτικότητας. Αποκλείστηκε επίσης από τη διαχείριση του νερού και των απορριμμάτων.

● Αφαιρούνται οι Πολεοδομίες από τους δήμους.

«Η Αυτοδιοίκηση δεν έχει δεχτεί ποτέ τέτοια ολομέτωπη επίθεση, πότε δεν υπήρξε τέτοια οργανωμένη επιχείρηση χειραγώγησης των αιρετών» παρατήρησε ο δήμαρχος Αθηναίων. Από την εισήγησή του δεν έλειψαν τα βέλη προς την πλειοψηφούσα -προσκείμενη στη Ν.Δ.- παράταξη της ΚΕΔΕ. Ο κ. Δούκας κάλεσε τους συναδέλφους του να μην εγκλωβιστούν «σε εικονικές ομοφωνίες σούπας» και στο συνέδριο της Αλεξανδρούπολης να μην «εξαντληθούμε σε ανακοινώσεις και δηλώσεις καταδίκης, όπως μονίμως επιδιώκει η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ». Με βάση όσα είπε στην παραταξιακή συζήτηση ο κ. Δούκας θα διεκδικήσει τις μεγαλύτερες δυνατές συγκλίσεις, ώστε στο επικείμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ «να υπάρξουν αποφάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση».

Το συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι θα καταστεί πολύ δύσκολη η πιθανότητα ομοφωνίας στις αποφάσεις που θα κληθεί να λάβει το σώμα των αιρετών στο φετινό συνέδριο της ΚΕΔΕ, κάτι που είχε επιτευχθεί επί συναπτά έτη παλαιότερα – στο περσινό συνέδριο του ανώτατου συλλογικού οργάνου των δήμων συμφώνησαν στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων οι δύο μεγαλύτερες παρατάξεις, ενώ την ομοφωνία «έσπασε» η «Λαϊκή Συσπείρωση».

Αναμένεται λοιπόν το συνέδριο της Αλεξανδρούπολης να αποτελέσει πεδίο σφοδρών πολιτικών αντιπαραθέσεων μεταξύ πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης. Ο δε Χάρης Δούκας φαίνεται ότι θα επιμείνει σε κινήσεις διεκδικήσεων υπέρ του αυτοδιοικητικού θεσμού ακόμη και μετά το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Πρότεινε στα μέλη της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» μετά τη «μάχη της Αλεξανδρούπολης» να οργανωθεί ένα 10ήμερο ενημέρωσης των πολιτών, ανά δήμο και περιφέρεια, να ακολουθήσει ένας γύρος συναντήσεων με πολιτικά κόμματα και την κυβέρνηση, καθώς και να δρομολογηθεί μια μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα σε συντονισμό με μεγάλες τριτοβάθμιες οργανώσεις.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Το μνημείο

Με τις παραπάνω κινήσεις δεν είναι λίγοι όσοι θεωρούν ότι ο κ. Δούκας ενισχύει το πολιτικό του προφίλ όχι μόνο σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη φαίνεται ότι συσπειρώνει κοινωνικές ομάδες στο πλευρό του. Ενδεικτικό είναι ότι δύο σωματεία εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων (το Εργατοϋπαλληλικό Σωματείο Δήμου Αθηναίων «Η ΑΘΗΝΑ» και το Ανεξάρτητο Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δήμου Αθηναίων) με ανακοινώσεις τους ξεκαθαρίσουν ότι στηρίζουν τη δημοτική αρχή σε όποια νομική ενέργεια προχωρήσει κατά της κυβερνητικής τροπολογίας και ταυτόχρονα στηλιτεύουν την πρόθεση της κυβέρνησης να απευθυνθεί σε ιδιώτες για την καθαριότητα του μνημείου. Η προσφυγή του δήμου παραμένει υπό επεξεργασία από τις νομικές υπηρεσίες προκειμένου να γίνει με την πιο τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία.

Οι αντιδράσεις της κυβέρνησης συνεχίζονται απέναντι στον δήμαρχο, καταλογίζοντάς του «διγλωσσία», υποστηρίζοντας ότι αρχικά ευχήθηκε στα αρμόδια υπουργεία «καλή τύχη» αναφορικά με την εφαρμογή της τροπολογίας και από την άλλη προανήγγειλε προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια προκειμένου να επιστραφεί η αρμοδιότητα της καθαριότητας του χώρου στον Δήμο Αθηναίων. Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Δούκας ήταν απόλυτος: «Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια!».