Ημερίδα για την κοινωνική δικαιοσύνη, στη μνήμη του Δημήτρη Καρέλλα

«Κοινωνική Δικαιοσύνη - Πολιτική Πρακτική & Κοινωνική Αλλαγή», είναι ο τίτλος επιστημονικής ημερίδας που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και η Πρωτοβουλία Ανασυγκρότησης της Ριζοσπαστικής Αριστεράς την ερχόμενη Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου.
Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Δημήτρη Καρέλλα, που χάθηκε πριν ένα χρόνο, στις 25 Οκτωβρίου 2024, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ο Δημήτρης Καρέλλας, που από τα νιάτα του είχε δραστηριοποιηθεί στη ριζοσπαστική αριστερα, από το 2010 και μετά είχε συμπορευτεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, και στη διάρκεια της διακυβέρνησής του είχε διατελέσει Γραμματέας Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο υπουργείο Εργασίας. Μετά το 2019 δραστηριοποιήθηκε στην προβολή εναλλακτικών οικονομικών πολιτικών, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων την ιδέα του καθολικού βασικού εισοδήματος, για την οποία έχει αρθρογραφήσει και στην ΕφΣυν.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Σχολής Δημόσιας Υγείας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 196, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις συνεδρίες με τη συμμετοχή 12 εισηγητών και συντονιστών. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ομιλητές στην παρακάτω αφίσα.
