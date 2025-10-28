Συμπλοκή ανηλίκων στην Πάτρα - 17χρονος μαχαίρωσε στο λαιμό συνομήλικό του

Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Πάτρα μεταξύ ανηλίκων, καθώς 17χρονος μαχαίρωσε συνομήλικό του στο λαιμό.
Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο pelop.gr, η συμπλοκή προκλήθηκε μετά από έντονη λογομαχία για οπαδικούς λόγους, με αποτέλεσμα ο ένας να επιτεθεί στον άλλο με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στο λαιμό.
Το θύμα διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία, που κινητοποιήθηκε άμεσα για τον εντοπισμό του δράστη.
Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον ανήλικο, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ο ανήλικος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράβαση του νόμου περί όπλων και παράβαση του Αθλητικού Νόμου.
