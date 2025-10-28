Αθήνα, 21°C
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
ασθενοφόρο
Φωτογραφία αρχείου | (ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Συμπλοκή ανηλίκων στην Πάτρα - 17χρονος μαχαίρωσε στο λαιμό συνομήλικό του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Συνελήφθη ο 17χρονος όπως και ο πατέρας του για παραμέληση ανηλίκων.

Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Πάτρα μεταξύ ανηλίκων, καθώς 17χρονος μαχαίρωσε συνομήλικό του στο λαιμό.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο pelop.gr, η συμπλοκή προκλήθηκε μετά από έντονη λογομαχία για οπαδικούς λόγους, με αποτέλεσμα ο ένας να επιτεθεί στον άλλο με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στο λαιμό.

Το θύμα διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία, που κινητοποιήθηκε άμεσα για τον εντοπισμό του δράστη.

Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον ανήλικο, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

 

Ο ανήλικος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράβαση του νόμου περί όπλων και παράβαση του Αθλητικού Νόμου.

