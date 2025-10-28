Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη - Νεκρή 70χρονη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε πολυκατοικία

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα σε χώρο κλιμακοστασίου πολυκατοικίας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, στο δήμο Νεάπολης-Συκεών στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.