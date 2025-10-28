Τίμησαν την 28η Οκτωβρίου: Όσα έγιναν στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης [εικόνες+βίντεο]

Πολιτική, πολιτειακή ηγεσία, αυτοδιοίκηση αλλά και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης απέτισαν φόρο τιμής στο θαρραλέο «Όχι» του ελληνικού λαού ενάντια στον ιταλικό φασισμό στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Θεσσαλονίκη είχε το νέο στοιχείο των στρατιωτικών εξοπλισμών οι οποίες έρχονται στη διάθεση των Ενόπλων Δυνάμεων. Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, εξελιγμένα συστήματα anti – drones αλλά και όπλα τεχνητής νοημοσύνης επιδείχθηκαν στο κοινό.

Συγκεκριμένα, στην παρέλαση οι παρευρισκόμενοι έλαβαν γνώση του ελληνικής κατασκευής συστήματος anti – drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, ενάντια σε drones των Χούθι. Το κοινό είδε από κοντά το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων» που έχει δυνατότητες κατάρριψης drones και προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και με ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Σε επίπεδο αρμάτων μάχης, οι πολίτες είδαν άρματα Leopard του Στρατού Ξηράς εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» που τα προστατεύουν απέναντι σε ενδεχόμενα χτυπήματα στον πύργο του άρματος. Σε επίπεδο εναέριων μέσων, είδαν μια σειρά από mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Παράλληλα, παρήλασαν μη επανδρωμένα και αυτόνομα ελικόπτερα καθώς και UAVs και κάθετης απογείωσης drones που αξιοποιούν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάμεσα στα άλλα συστήματα, το κοινό είδε από κοντά μια σειρά από πυραύλους αλλά και κατευθυνόμενες βόμβες τελευταίας τεχνολογίας με υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες.

Με το μήνυμα του πιλότου του F16 σμηναγού Γιώργου Σωτηρίου της περίφημης ομάδας επιδείξεων ΖΕΥΣ ολοκληρώθηκε η παρέλαση.

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το ΌΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας. Χρόνια πολλά Ελλάδα», ήταν το μήνυμα του πιλότου του F16.

«Κύριε επισμηναγέ, αυτές τις στιγμές στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα, που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και υπερηφάνεια. Συνεχίζετε, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας, να κάνετε αυτό που ξέρετε, να προστατεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό, εμπνευσμένοι απ’ τους ηρωικούς πολεμιστές του ’40. Συνεχίστε να προστατεύετε την Ελευθερία και την ακεραιότητα με άγρυπνα τα μάτια στη φύλαξη των ανοιχτών ελληνικών οριζόντων. Πάντα ψηλά, πάντα ψηλότερα», απάντησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στα πολιτικά τμήματα, την έναρξη έδωσε η Μουσική του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ το γενικό πρόσταγμα των πολιτικών τμημάτων είχε ο Γεώργιος Κονιαδάς. Αμέσως μετά παρήλασαν μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Β. Ελλάδος – Σύλλογος «Κομάντο 74» και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αναπήρων Πολέμου (Π.Ο.Α.Π.).

Στη δεύτερη ομάδα συμμετείχαν πολιτιστικές μπάντες και σχολεία και στην επόμενη ενότητα παρήλασαν το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τμήμα Θεσσαλονίκης, το Σώμα Ελληνικού Προσκοπισμού, η Περιφερειακή Εφορεία Θεσσαλονίκης, το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Έπειτα ακολούθησαν τα πεζοπόρα τμήματα, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), η Μουσική της Πολεμικής Αεροπορίας, η Σχολή Ικάρων και η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).

Στην ίδια ενότητα συμμετείχαν η Ελληνική Αστυνομία με τη Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ., το Λιμενικό Σώμα (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το Τμήμα ΚΕΑ-ΜΥΑ, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών και η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).