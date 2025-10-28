Συγκίνηση στο Σύνταγμα: Ένα λουλούδι στο μνημείο των Τεμπών, παρά την αστυνομική παρουσία 

Το δικό τους «όχι» στην αστυνομοκρατία και τον αντισυνταγματικό κατήφορο της κυβέρνησης Μητσοτάκη είπαν πολίτες και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών μετά το τέλος της μαθητικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου.

Πλήθος κόσμου πήγε στο άτυπο σημείο των Τεμπών, παρά την προκλητική απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. να βάλει το πρωί περιφρούρηση, προκειμένου να αφήσει ένα λουλούδι, να σταθεί για λίγη ώρα και να αποτίνει τον απαιτούμενο φόρο τιμής στις 57 ψυχές που «έφυγαν» άδικα και ακόμη ψάχνουν δικαίωση.

Πολίτες, συγγενείς των νεκρών, αλλά και επιζώντες της τραγωδίας πήγαν στο άτυπο μνημείο μέσα σε συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα, αποδεικνύοντας ότι η χουντικής εμπνεύσεως απαγόρευση «σπάει» στην πράξη.

Ξεχωριστή η στιγμή που η κόρη του Λάκη Σάντα, ο οποίος μαζί με τον Μανώλη Γλέζο είχαν κατεβάσει τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη, τον Μάιο του 1941., πήγε στο μνημείο μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και άφησε λίγα λουλούδια στη μνήμη των νεκρών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρέμεινε στις θέσεις των επισήμων μετά την κατάθεση στεφάνων.

Υπενθυμίζεται ότι πριν και κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης στο μνημείο είχαν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις.

